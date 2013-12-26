Культура
В стиле барокко
[caption id="attachment_17986" align="alignleft" width="300"]03 фото Игоря БУРГАНДИНОВА[/caption]

Концерт вызвал сильный эмоциональный отклик у слушателей. Эпоха барокко – порождение эпохи Возрож­дения – всегда волновала весь мир. А маэстро Антонио Вивальди – «рыжий» священник», всемирно известный в свое время, впоследствии незаслуженно забытый, но потом возрожденный Феликсом Мендельсоном, возвратившим миру и Иоганна Себастьяна Баха, стал для широкой публики знаменем барокко. Вивальди в наше время извес­тен в первую очередь циклом «Времена года», состоящем из четырех самостоятельных концертов – «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», все остальное сейчас не особо известно. Однако даже и «Времена года» не все знают в подробностях. Жаль, что сейчас уже несколько забыт тот факт, что к каждому концерту («Времени года») был написан в классической форме сонет, а также программа – разъяснение сюжета. И все эти тексты приписывают самому Антонио Вивальди, разностороннему человеку, сыну своей эпохи – эпохи Возрождения, требовавшей самых разносторонних дарований от своих детей.

Маэстро Альберто Мартини не только солировал, но и дирижировал оркестром. Таких «Времен года» в Астане еще не слышали, поэтому публика была в восторге.

Второе отделение концерта было ознаменовано выходом на сцену Джеммы Бертаньолли, певицы со сказочной техникой вокала, невероятного обаяния и медового голоса. В списке ее побед над публикой – никогда у нас не звучавшие арии Эрсилы из оперы «Роланд, притворяющийся безумцем» (по поэме Ариосто «Неис­товый Роланд»). Затем последовали ария Розанны из оперы «Геркулес на Термодонте» («Геракл у амазонок»). А уж ария Фарнак из одноименной оперы запомнилась, скорее всего, навсегда.

Вершила программу оратория «Юдифь торжествующая», где Джемма Бертаньолли превзошла самое себя. Будучи мировой оперной звездой и послом ЮНИСЕФ, она успевает концертировать – и как концертировать! Самые затейливые фиоритуры, обязательные для барокко, она исполняет легко и с блеском. А что может быть красивее барокко?!

Бектур КАДЫРОВ

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