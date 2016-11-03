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Известный хореограф Панга Тоди Нарендран дал мастер-класс в Центре индийского классического танца в Алматы и ввел в его репертуар новый танец Варнам. Приехал гуру по приглашению директора Центра Акмарал Кайназаровой, первой в Центральной Азии профессиональной исполнительницы индийского классического танца в стиле бхаратанатьям. В свое время она была его студенткой в колледже изящных искусств «Калакшетра» в городе Ченнай.

Бхаратанатьям, по словам индийского гуру, наверное, самый сложный и древний среди всех стилей индийских классических танцев. Он уверен, что танец помогает усовершенствовать мысли и эмоции, избегая всего негативного. А значит, обрести здоровье и внутреннюю гармонию. Для юных воспитанниц Центра мастер-классы по самому сложному в бхаратанатьяме танцу Варнам превратились, скорее, в уроки по строгой дисциплине в достижении успеха в танцевальном искусстве. А также в уроки математических вычислений для построения красивых геометрических движений. Для девочек таким же важным стало гармоничное и профессиональное построение музыки и танца, умение передать эмоции и чувства с помощью жестов и мимики.

– Независимо от того, станет ли ребенок профессионалом в этой области или нет, но каждый из них должен изучить по крайней мере одну классическую форму искусства, чтобы научиться больше ценить жизнь и ее красоту. Это моя первая цель, когда я работаю со студентами, – заключил П. Т. Нарендран.

Думаю, при этом следует добавить, что бхаратанатьям был частью древних религиозных церемоний. А потому танец нередко сравнивают с молитвой индийским богам. В Индии девушки, исполнявшие бхаратанатьям, занимали особое положение, их приглашали выступать на коронациях, рождении детей и других праздниках.