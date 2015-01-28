В стиле high-tech Свежий выпуск 575 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

В скором времени в областном центре начнется строительство драмтеатра, Дворца бракосочетания, выставочного комплекса. В конкурсе по проектированию этих зданий приняли участие ведущие отечественные архитекторы и дизайнеры, а также зарубежные специалисты. На заседании градостроительного совета эскизы новых сооружений представили свыше 10 проектных институтов, среди которых – академия Kazgor, компании Arkaz Engineering, «Стройком Астана», «Әлем жоба», «Кумбез», «ПС Акцент».

По задумке акимата области будущий архитектурный ансамбль должен стать одной из лучших достопримечательностей Талдыкоргана. Как отметил член жюри, президент Международной ассоциации союзов архитекторов СНГ Акмурза Рустембеков, эскизные проекты вобрали в себя идеи разных направлений. Это и аскетичный дизайн с крупными монолитными формами, использование металла, стекла, конструкций и материалов, характерных для стиля хайтек. К примеру, архитектор из Италии Сами Алмакабле постарался воплотить в своей разработке симбиоз самобытной казахской культуры с современными европейскими градостроительными формами.

– Работы коллег поражают размахом, стилем, удобством и многофункциональностью, – поделился А. Рустембеков. – Предложены идеальные пропорции, новые цветовые сочетания, каждый чертеж отличается оригинальностью и творческим подходом. Главный критерий – красота и уникальность будущего комплекса.

Жюри тщательно изучит представленные идеи и через месяц назовет победителя конкурса. Затем будут определены источники финансирования, разработают проектно-сметную документацию. Новые объекты Талдыкоргана должны не только улучшить архитектурно-эстетический облик города, но и остаться в истории на века.



