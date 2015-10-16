В стиле японской осени Свежий выпуск 470 Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

Организаторами классического действа, состоявшегося в рамках фестиваля «Японская осень», выступили гуманитарный фонд «Дегдар» и компания JTI. За пару часов до желанного выступления у Казахской государственной филармонии им. Жамбыла в нетерпеливом ожидании собирались зрители. Люди разных возрастов и национальностей пришли, чтобы услышать прекрасное исполнение скрипача, получившего международное признание за уникальную атмосферу общения и взаимопонимания, которая царит на его выступлениях.

Стройный, как струна, Кен Айсо вышел в костюме, к лацкану которого приколол красно-желтый лист – символ наступившей красавицы-осени. Гостей вечера очаровало тонкое чувствование природы, необыкновенно красивое, эмоциональное звучание японской музыки XX века, произведений европейских и казахстанских композиторов.

В большом воодушевлении и с благодарностью зал осыпал музыканта яркими букетами. Вместе с японским музыкантом на сцене выступили прославленные отечественные исполнители: заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев (фортепиано), лауреаты премии «Дарын» Ермек Курманаев (виолончель) и Дастан Балагумаров (альт).

Член лондонской Королевской музыкальной академии Кен Айсо – постоянный гость музыкальных фестивалей: «Романтические ночи» во Франции, Music Sessions в Голландии, «Японская весна» в Грузии. Примечательно, что мэтр часто выступает в больницах и учреждениях для детей с ограниченными возможностями и является одним из основателей фестиваля Soundness, призванного знакомить людей с классической музыкой как средством лечения. Также именитый гость из Японии выступил в столице в Камерном зале театра Astana Opera в рамках Второго международного фестиваля «Шелковый путь».



