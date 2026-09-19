В столичном парке «Коктал» провели экоакцию по посадке деревьев

Фото: акимат Астаны

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в парке «Коктал», расположенном в столичном районе Сарыарка, провели посадку деревьев. Участники акции внесли свой вклад в озеленение территории и благоустройство общественного пространства. Совместная посадка деревьев стала примером бережного отношения к окружающей среде и ответственности за экологическое состояние столицы.

Акция «Таза Қазақстан» направлена на формирование экологической культуры, повышение ответственности граждан за чистоту и благоустройство территорий. Подобные мероприятия способствуют озеленению города и укреплению взаимодействия между государственными органами и населением.