В столичном суде начались слушания по "делу Алиби"
Меруерт Нургазинова
Сегодня в Астане, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам, прошли предварительные слушания по делу, принадлежащему к категории "особо тяжкие", – по делу потерпевшего Алиби Жумагулова и подозреваемого Кайрата Жамалиева, передает корреспондент Kazpravda.kz из зала суда.
На скамье подсудимых – бизнесмен Кайрат Жамалиев и его бывший водитель Анатолий Прибытков. Они обвиняются в вымогательстве (статья 194 УК РК), в незаконном лишении человека свободы (статья 126 УК РК), а также в мужеложстве с применением насилия (статья 121 УК РК). Предварительные слушания проходят в открытом режиме. Каждую из сторон представляют по два адвоката.
Подсудимые с предъявленными обвинениями не согласны.
– С обвинением категорически не согласен, – заявил Жамалиев.
– Ни по одному пункту? (судья)
– Ни по одному пункту в статьях не согласен. Единственное, с чем согласен, что нанес телесные повреждения.
Отметим, что в ходе слушания дела адвокат подсудимого Алимжан Мусин заявил отвод прокурору Нуралы Бейсембаеву.
"Обвинительный акт нам не вручен, хотя это прямое требование закона. Неделя прошла с момента направления дела в суд – до сих пор нет квитанции, ничего нет. Указанные обстоятельства прямого нарушения закона позволяют мне и моему подзащитному сомневаться в объективности и непредвзятости указанного прокурора. Мы полагаем, что есть какие-то основания, что он прямо либо косвенно заинтересован в этом деле, поэтому прошу отвести от участия в деле господина прокурора Бисембаева", – заявил адвокат Кайрата Жамалиева Алимжан Мусин.
Напомним, в апреле текущего года 24-летний юрист Алиби Жумагулов был зверски избит в квартире одного из элитных домов в Астане. Затейники насилия – известный столичный бизнесмен Кайрат Жамалиев, его водитель Анатолий Прибытков, а также телохранитель Арман Абильтаев. Отец потерпевшего выложил в Сеть фотографии своего избитого сына, отсюда и разгорелся скандал. "Дело Алиби" вызвало общественный резонанс. В данный момент Жамалиев находится под арестом.