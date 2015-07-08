Экономика В столичной палате предпринимателей произошли кадровые перестановки Шынар Оспанова

Кадровые перестановки произошли в Палате предпринимателей Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.



"Решением президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" председателем правления Внешнеторговой палаты Республики Казахстан назначен Меирбек Сабырович Мажитов", - сообщили в пресс-службе.



Меирбек Мажитов родился в 1978 году в Кокшетау. Окончил факультет иностранных языков Кокшетауского государственного университета. В 2008 году завершил магистратуру в КИМЭП по специальности "бизнес-администрирование для управленческих кадров". Занимал различные руководящие должности в коммерческих структурах и неправительственных организациях. В 2006 году стоял у истоков создания Казахстанской ассоциации предпринимателей "КАЗКА", где занимал должность генерального директора.



В разные годы являлся членом ряда структур, как: совет правления Казахстанской ассоциации предпринимателей "КАЗКА, Общественный совет НЭПК "Союз "Атамекен", координационный совет по развитию предпринимательства при Премьер-Министре РК, совет директоров АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант", совет директоров СПК "Астана".



При его непосредственном участии была создана столичная Палата предпринимателей, которую он возглавил с 2013 года. "За это время выстроено стратегическое партнерство с госорганами, а также налажена системная работа и конструктивный диалог по представлению интересов бизнеса в различных государственных структурах столицы. Меирбек Мажитов является инициатором создания ряда проектов, пользующихся популярностью среди бизнес-сообщества столицы", – отметили в палате.



За активную гражданскую позицию был отмечен благодарственным письмом Президента Республики Казахстан. За вклад в экономическое развитие страны удостоен Почетной грамоты Министерства экономического развития и торговли РК.

