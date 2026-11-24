В 122 школах Астаны с 1 декабря откроются читательские клубы для учащихся, учителей и родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях реализации инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации в 2026 году во всех регионах страны запланирована широкая реализация проекта «Читающая нация».

Для методической поддержки этой работы Управление образования и Методический центр города Астаны разработали рекомендации для школ. Документ охватывает пути стимулирования регулярного чтения среди педагогов, повышения читательской активности учащихся и вовлечения родителей в семейное чтение.

В рамках проекта «Читающая нация» с 1 декабря в 122 школах города Астаны откроются в общей сложности 366 читательских клубов для учащихся, педагогов и родителей.

В каждой школе будут действовать клубы по трём направлениям: «Читающий учитель», «Читающий ребёнок» и «Читающая семья». Клубы позволят участникам читать книги, совместно обсуждать произведения и делиться читательским опытом.