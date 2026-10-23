В столице более 350 единиц спецтехники готовы к уборке

В мероприятии приняли участие заместитель акима города Астаны, руководитель управления коммунального хозяйства столицы и сотрудники предприятия. Участникам представили технику и доложили об организации уборки городских территорий в зимний период, сообщает Kazpravda.kz

К зимнему сезону предприятие подготовило 354 единицы специальной техники, распределённые между районами Сарыарка, Нура, Сарайшык, Алматы и Есиль. В зону обслуживания входят 143 улицы общей площадью более 13 млн квадратных метров. Для организации уборки сформировано 18 маршрутов. При необходимости предприятие может привлечь дополнительно до 530 единиц специальной техники. В зимний период к уборке столицы также планируется привлекать свыше 700 рабочих.

«При поддержке акимата города Астаны в этом году в рамках обновления материально-технической базы предприятия проведена работа по закупке 23 единиц специальной техники на сумму 2,9 млрд тенге. В последующие годы планируется приобрести еще 70 единиц техники. Также проведены работы по благоустройству производственных баз и созданию комфортных условий труда для сотрудников. Сегодня мы ознакомились с готовностью специальной техники к зимнему сезону. Можно с уверенностью сказать, что предприятие готово к выполнению предстоящих задач», - подчеркнул заместитель акима города Астаны Ерсин Отебаев.

«В зимний период главное - техническая готовность и чёткая организация работы. За каждым районом закреплены конкретные территории и техника. Нам предстоит обеспечивать уборку 143 улиц общей площадью более 13 млн квадратных метров. Это серьёзный объём работы, особенно в периоды обильных снегопадов. Итоги прошлого зимнего сезона показали, что оперативность нашей работы растёт, а количество жалоб со стороны горожан снижается. Это результат слаженной работы всех подразделений. В предстоящий зимний период продолжим работать круглосуточно, оперативно реагируя на погодные условия и обращения жителей», - сообщил генеральный директор ТОО «Астана Тазалық» Альберт Есалиев.

Для обеспечения бесперебойной работы техника предприятия готова к эксплуатации в зимних условиях, а работа персонала организована с учётом предстоящей нагрузки. Подготовлены запасы противогололёдных материалов, включая 7 177 тонн технической соли и 413 тонн реагента.

В завершение мероприятия состоялось награждение сотрудников ТОО «Астана Тазалық», приуроченное ко Дню Республики Казахстан. Работникам вручили награды и благодарственные письма за добросовестный труд и вклад в поддержание чистоты столицы.

За готовностью техники стоят люди, которым предстоит обеспечивать уборку города в снегопады, морозы и гололёд. Именно от их профессионализма, ответственности и слаженной работы зависит, насколько оперативно улицы Астаны будут очищаться в зимний период.