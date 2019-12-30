В столице дольщикам ЖК "Комфорт Де Люкс" вручили ключи
В Нур-Султане ввели в эксплуатацию проблемный объект долевого строительства ЖК "Комфорт Де Люкс", расположенный в жилом массиве Шубар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
ЖК "Комфорт Де Люкс" на пересечении улиц Калкаман и Наркескен из-за срыва сроков строительства по вине недобросовестных застройщиков был включен в список проблемных 2015 году. Он состоит из 3 подъездов. В 2018 межведомственной комиссией при акимате города Нур-Султан объект рекомендовали уполномоченной организации ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" для завершения строительства в рамках госпрограммы жилищного строительства "Нұрлы жер".
Заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев передал символичный ключ от жилого дома председателю ЖСК "Комфорт Успех" Гульнаре Касымовой.
"Благодаря слаженной работе подрядных организаций, акимата, госорганов и председателя ЖСК "Комфорт Успех" мы достигли такого результата. В преддверии Нового года более 200 семей получат свои ключи от долгожданных квартир. Теперь перед нами стоит нелегкая работа по завершению других объектов. Хочу поблагодарить вас за доверие к государству и терпение", – поздравил дольщиков Алтынбек Кайсагалиев.
За завершение строительства жилого комплекса благодарственные письма от имени акима города получили ТОО "Меркурий и К", ТОО "Таир", ТОО "SBS-СТРОЙПРОЕКТ" и председатель ЖСК "Комфорт успех".
"Мы благодарим всех, кто способствовал скорейшему завершению строительства. Особенное внимание хочу уделить акимату города Нур-Султан за то, что они нам содействовали, помогали. Своевременно решали любые наши проблемы", – отметила председатель ЖСК "Комфорт Успех" Гульнара Касымова.
Один из дольщиков, Дамиля Абдыкаликова, особо подчеркнула деятельную помощь акима столицы Алтая Кульгинова, который не реже двух раз в месяц лично посещал долгострой.
"Мы должны были заехать в новый дом в 2013 году, после того, как в 2012 году вложили средства в строительную компанию "Азбука жилья". К сожалению, руководители компании не выполнили свои обязательства. Получив деньги, они сбежали за границу. После обращения в акимат столицы руководство города передало жилой комплекс компании "Орда инжиниринг". Но эта компания не завершила строительство, продав наши активы. Вскоре государством была создана программа "Нұрлы жер", в рамках которой наш проблемный дом закрепили за компанией "Елорда құрылыс компаниясы". Тендер выиграла компания ТОО "Меркурий и К", которая и завершила строительство. Мы благодарны нашему Президенту, акимату города Нур-Султан, которые не оставил без внимания наше положение", – сказала владелица нового жилья.