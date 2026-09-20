В столице презентовали платформу AI Sport

Собравшиеся увидели отечественную разработку в деле: молодой человек с ракеткой для настольного тенниса встал напротив камеры и начал отбивать виртуальный мяч. В этот момент система оценивала технику игры, считала количество очков, фиксировала недочеты. Бауржан Рапиков отметил, что новая технология не заменяет специалистов, а усиливает их возможности. И добавил: цифровизация спорта нужна для того, чтобы каждый талант получил возможность раскрыть свой потенциал.

Проект разработан отечественным предпринимателем Габитом Салтыбаевым, за плечами которого многолетний опыт в спорте и предпринимательской деятельности, а также резидентами Astana Hub. Прежде чем приступить к реализации идеи, они детально изучили опыт коллег из Поднебесной, где отбор в сборные ведется не только на основе физических данных, но и с учетом генетической предрасположенности спортсменов.

– Искусственный интеллект можно эффективно применять в сфере спорта: для работы тренеров и федераций, оптимизации операционных процессов, оценки физических данных и навыков, – сказал Габит Салтыбаев. – Наша платформа соз­дана в первую очередь для массового спорта, ведь с ней, как говорится, спорт у вас в кармане. Пользователю не нужно привязываться к конкретному залу, времени, локации или тренеру. Достаточно включить телефон, поставить его перед собой и начать тренировку. Искусственный интеллект с помощью компьютерного зрения оценивает технику, считает количество повторений, а мы на основе этих данных проводим онлайн-соревнования.

У платформы уже есть готовое мобильное приложение для Android и iOS. Сейчас, по словам Габита Салтыбаева, оцифровано 57 упражнений, развиваю­щих выносливость, скорость, технику, координацию и баланс. Технология подходит для разных видов спорта. С ее помощью можно массово выявлять талантливых детей даже в самых отдаленных поселках. Помимо общих физических упражнений ведется оцифровка таких видов спорта, как баскетбол, настольный теннис, футбол, бокс, дзюдо и других. Нейросеть распознает элементы техники, например, в настольном теннисе – правильность и скорость удара справа или слева, и дает подсказки пользователю.

– Анализируя данные, мы будем делиться ими с федерациями, чтобы определить, к какому виду спорта вероятнее всего предрасположен человек – игровому, индивидуальному, единоборствам. Обычно дети на тренировках тратят от полугода до года только на отработку базовых движений. С помощью нашей платформы и домашних заданий, переданных через смартфон, мы намерены помочь гораздо быстрее сформировать мышечную память и поставить технику, – сообщил разработчик.

Между разработчиками и представителями Министерства просвещения подписан меморандум о сотрудничестве. В планах – провести массовую онлайн-спартакиаду, челленджи, марафоны, что, по мнению экспертов, позволит выявить талантливых ребят как в городах, так и в аулах.

– Сегодня мы подписываем меморандум с руководством Казахского национального университета спорта, чтобы на его базе глубже прорабатывать тему, – резюмировал Габит Салтыбаев.

После презентации состоялась лекция для гостей мероприятия и студентов. Главная тема – использование искусст­венного интеллекта в спортивной сфере, в том числе при реа­билитации атлетов. Это уже происходит. Как сказал эксперт по фитнес-индустрии Казахского национального университета спорта Тимур Ибрагимов, персонализированная реабилитация позволяет анализировать движения, уровень нагрузки и динамику восстановления, помогая адаптировать упражнения под индивидуальные особенности человека и минимизировать риск повторных травм.

После лекции слушатели смог­ли задать вопросы. Многие, в частности, интересовались уровнем защиты персональных данных на платформе. Разработчики гарантировали полную безопасность при использовании AI Sport.