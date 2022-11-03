В столице прошел международный круглый стол, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений Казахстана с зарубежными странами

В Библиотеке Первого Президента РК состоялось заседание международного научного круглого стола «Дипломатическая служба Республики Казахстан: историческое наследие и современность», посвященного 30-летию установления дипломатических отношений Казахстана с зарубежными государствами.

Организаторы мероприятия выступили Архив Президента РК совместно с Библиотекой Первого Президента РК.

В работе заседания круглого стола приняли участие известные государственные деятели, стоявшие у истоков становления дипломатической службы Казахстана, главы зарубежных дипломатических представительств и миссий, аккредитованных в республике, представители Министерства иностранных дел Республики Казахстан, эксперты-международники, студенты, магистранты и докторанты профильных факультетов ведущих вузов страны.

В ходе мероприятия были обсуждены основные этапы развития казахстанской дипломатии в исторической динамике.

«Казахстанской дипломатической службе по плечу решать самые сложные и масштабные задачи современности. Можно с уверенностью сказать, что богатый опыт многовекторной внешней политики, накопленный Казахстаном на международной арене за 30 лет независимости, имеет большое практическое значение не только для нашей страны, но и для мирового сообщества. В своем выступлении по случаю 30-летия дипломатической службы Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, стоявший у истоков казахстанской дипломатии и многие годы возглавлявший внешнеполитическое ведомство нашей страны, отметил, что эта юбилейная дата совпала с переломным периодом, когда наш народ приступил к созданию Нового Казахстана. Перед Казахстаном стоят масштабные задачи по деолигополизации национальной экономики, демократизации политической системы на основе концепции «слышащего государства», кардинальному расширению участия граждан и гражданского общества в процессе управления государством. При этом успех этих реформ, как показывает международный опыт, тесно взаимосвязан с эффективностью внешней политики», - отметил Директор Библиотеки Первого Президента РК Бакытжан Темирболат.

В своем выступлении Директор Архива Президента РК Алия Мустафина рассказала отом, что отдельный блок фонда Архива составляют документы, посвященные внешней политике Казахстана. Впервую очередь, это документы Министерства иностранных дел РК и дипломатических миссий страны, особую ценность представляют личные фонды государственных деятелей, посвятивших свою жизнь становлению отечественной внешней политики. На сегодняшней выставке представлены экспонаты Архива Президента РК, демонстрирующие историю формирования и развития внешнего политического ведомства республики.

«Казахстанская дипломатия имеет глубокую многовековую историю. В текущих условиях международной турбулентности, наше государство остается приверженным сбалансированной и многовекторной внешней политике. Сегодня Казахстан воспринимается в мире как генератор стабильности, динамичной и процветающей модели государственного строительства. Наша страна по праву стала признанным лидером в области ядерного разоружения. Мы на равных участвуем и вносим свой вклад в решение региональных и глобальных проблем современности», - сказал Первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Умаров.

В свою очередь, мыслями поделился и первый Министр иностранных дел Казахстана Тулеутай Сулейменов: «На заре независимости было очень непросто выстраивать работу казахстанского внешнеполитического ведомства. Первоочередной задачей было добиться признания нашей республики за рубежом. В октябре 1992 года суверенитет Казахстана признало уже 61 государство, дипломатические отношения были установлены с более 50 странами мира. Это было насыщенное время по определению основного вектора развития внешней политики страны».

В рамках мероприятия также прошла тематическая выставка «Казахстанская дипломатия: многовекторность и сбалансированность», на которой продемонстрированы архивные документы и фотоматериалы, освещающие наиболее значимые события внешнеполитической деятельности Казахстана.

В экспозиции выставки представлены:

архивные материалы из фонда Библиотеки Первого Президента РК, а также предоставленные Архивом Президента РК документы, регламентирующие деятельность МИД РК и дипломатических представительств за рубежом, освещающие вхождение Казахстана в международные организации, первые государственные и официальные визиты и др.;

музейное собрание дипломатических даров, которые представляют взаимоотношения и сотрудничество Казахстана с его международными партнерами, отражающие самобытность этих стран;

книжные собрания об истории казахстанской дипломатии, коллекции «Автограф на память», дарителями которых являются известные политические деятели.