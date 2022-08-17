Плыви. Крути. Беги

В столице прошло событие, которое действительно можно назвать главным событием и лета, и всего года. Ironman –

это восхитительно. По уровню зависти, восторга и ненависти.

Давайте коротко о том, кто такие Железные люди. Это спорт­смены, готовые в течение одного дня без отдыха преодолеть три испытания: плавание – 3,86 км, велогонка – 180 км и марафонский бег – 42,195 км.

Железных людей в Казахстане ждали два года. Карантин зарубил гонку в прошлый раз. На этот раз все получилось, и получилось эпично.

Сложно однозначно сказать, в чем самый цимес столичного старта. Несомненно, привлекательна трасса. Это плоский рельеф и река со спокойным течением. Антураж вокруг трассы по-своему урбанистически прекрасен. Серьезный статус старту придала возможность выиграть квалификационные места на чемпионат мира, который пройдет на Гавайях, и на чемпионат мира по Half-Ironman в Финляндии. Повезло и с погодой: 25 градусов в воздухе, 20 – в воде, и, можно считать, без ветра. Впрочем, погода – это мелочи, ведь бегут Железные люди, а не какие-то там неженки.

Ironman – это исключительно коммерческая история. Участники сами прилетают к месту старта и сами оплачивают стартовый взнос. Причем не маленький. Ближе к старту стоимость слота приближается к 1 000 долларов. И это далеко не все расходы. Быть триатлетом сегодня модно, престижно и дорого. Только хороший велосипед может стоить больше 10 000 долларов. Добавьте сюда гидрокостюм или, например, кроссовки, которые могут стоить не одну сотню долларов, но рассчитаны ровно на один старт.

Для чего это все? Если уложиться в отведенное время, все финишеры получают официальный статус Железный человек. Это все.

Откуда берется зависть, объяс­нять, пожалуй, излишне. Победителем Ironman Kazakhstan 2022 стал россиянин Алекс Григорьев, показавший время 8 часов и 13 минут! Просто представьте, что нужно восемь часов даже не бежать, а просто куда-то идти без отдыха…

Ненависть… Ей тоже нашлось место. Без перекрытия улиц провести такой старт невозможно. Началась гонка с рассветом и завершилась в полночь. Трасса приличная по протяженности – в Триатлон парке никак не развернуться. Добавьте к этому затянувшийся на все лето ремонт улиц и мостов, и к традиционному транспортному неудобству добавится полнейший коллапс.

Можно ли было этого избежать? Скорее всего, нет. Можно ли было организовать все иначе? И да, и нет. Подобные старты внутри города – это тема. Другое дело, что сама концепция доведена до пика неприятия многочис­ленными «малыми формами». Когда все лето забеги и заезды, обязательные и не очень, когда перекрывают улицы, любая новость про соревнования вызывает негативную реакцию. И с этим негативом надо работать.

В первую очередь, потому что за триатлоном – будущее. Количество атлетов растет ежегодно. В Казахстан приехали 700 триатлетов из 56 стран.

Олимпийская мечта тем и хороша, что будет оставаться мечтой. Но на пике популярности и массовости сейчас Железные люди. Посмотрите, сколько спонсоров было вовлечено в проект, как реа­лизованы организационные воп­росы, которые с таким скрипом удается сделать в рамках официальных стартов. Где спортсмены, которые бегают за федерациями в поисках денег? Где федерации, выпрашивающие у акиматов зрителей? Кажется, Железным людям этого ничего не нужно.

Да, есть масса людей, которым большой спорт не интересен. Есть устойчивое мнение, что спорт – не бегство из мира труда, но, скорее, четко структурированная и функциональная копия этого мира. А рационализация спорта несовместима со спонтанностью и креативностью. Но можно ли это все соотнести с происходящим в минувшие выходные в столице? Не получается!

Серьезно, если люди готовы сами пахать годами, чтобы подготовиться к такому старту, готовы сами все оплачивать, готовы организовывать и спонсировать соревнования, зачем все эти олимпийские мечты, которые обходятся стране так дорого? Кажется, ведь довольно конкретно определились: спорт нужен для построения здоровой нации. Профессиональный спорт и здоровье – две несовместимые вещи. Однако среди триатлетов, несмотря на всю сложность дистанции, огромное количество именно любителей. Еще больше не доходят до старта, но на пути к нему.

А теперь давайте подумаем, какие навыки действительно нужны, допустим, школьнику после окончания средней школы в части спорта? Уметь бегать, плавать и кататься на велосипеде. Добавьте к этому катание на коньках и лыжах – и вот полный комплект навыков для здоровой жизни. Ради такого стоит не просто улицы перекрывать, а весь город перепланировать, чтобы плыть, крутить и бежать, никого не раздражая.