В столице пройдет крупный этнокультурный фестиваль "Nur-Sultan Ethno Fest"

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
С 31 мая по 2 июня в столице пройдет крупный этнокультурный праздник "Nur-Sultan Ethno Fest", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Управления культуры и спорта города Нур-Султан.
На площадке возле ТРЦ "Хан-Шатыр" будут установлены юрты, здесь состоится выставка лошадей и птиц, посетители смогут попробовать себя в гончарном искусстве и прогуляться по этнобазару, выдержанному в средневековом стиле.
Жители и гости столицы могут посетить этноаул с 10:00 до 22:00 часов.
"На площадке этноаула будут установлены казахские юрты, возле которых растянется специальная ярмарка с национальными сувенирами. В рамках трехдневного фестиваля жители и гости столицы смогут принять участие в различных мероприятиях, среди которых айтыс акынов, посостязаться в метании копья, армрестлинге, мас-рестлинге, стрельбе из лука и играх серке көтеру, кокпар и др. Победители соревнований будут награждены ценными призами от организаторов", – говорится в сообщении.
Кроме того, в преддверии 1 июня – Дня защиты детей на территории "Nur-Sultan Ethno Fest" будут работать детские аттракционы. Маленькие гости фестиваля также смогут посмотреть лучшие постановки столичного Театра кукол, прогуляться верхом на коне, поиграть в асыки, лянгу и принять участие в семейной эстафете.
"Отмечу, что такие мероприятия являются важными для воспитания патриотизма и крепкого национального духа. В статье Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева "Рухани жаңғыру" говорится, что "наращивание потенциала нации требует развития нашей культуры и идеологии". Смысл "Nur-Sultan Ethno Fest" именно в этом – сохранить и популяризировать традиции и обычаи казахов", – сказал руководитель Управления культуры и спорта города Нур-Султан Болат Мажагулов.
Уникальной особенностью "Nur-Sultan Ethno Fest" станет то, что все желающие смогут познакомиться с народными обычаями и традициями казахов, которые, к сожалению, со временем были забыты. Среди них: қамшыгерлік, тезге салу, қолқа салу, тығырыққа тіреу, арқан өру, қамшы өру и шаңырақ көтеру. А самым главным событием фестиваля станет I чемпионат мира по стрельбе из лука с коня "Алтын жебе", на котором соберутся самые меткие лучники из 15 стран мира.
"Чемпионат мира по стрельбе из лука с коня "Алтын жебе" – это уникальное спортивное состязание, которое будет организовано впервые. Площадкой для проведения такого крупного международного турнира станет этноаул "Nur-Sultan Ethno Fest". Об участии в чемпионате на данный момент заявили сильнейшие стрелки из 15 стран мира. Помимо соседних центральноазиатских государств, на турнир в столицу Казахстана прибудут участники из Южной Африки, Малайзии, Южной Кореи, Иордании, Румынии, Финляндии, Польши, Венгрии", – добавили в пресс-службе городского акимата.
Как сообщили организаторы, состязания будут проходить по правилам "Азиатского стиля", "Турецкого стиля" и "Жамбы ату". Жители и гости столицы смогут посмотреть выступление лучников 1 июня с 10:00 до 14:00, а также 2 июня с 10:00 до 14:00 и с 15:30 до 18:30 часов. Церемония награждения победителей состоится в этот же день в 19:00 часов.
Напомним, соревнования "Алтын жебе" проводились в столице в 2016 году и в рамках Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017". Два года подряд главный приз состязаний доставался румынскому лучнику Михаю Козмей. Серебряные и бронзовые медали завоевывали казахстанские спортсмены Айтбек Сарыбай, Ералхан Айкоз и Абзал Тулыбеков.
Официальное открытие фестиваля "Nur-Sultan Ethno Fest" и праздничный концерт состоятся 1 июня в 19.00.
Организаторами мероприятия являются акимат города Нур-Султан совместно с Ассоциацией этноспорта Казахстана.