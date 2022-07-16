Общество
В столице стартовал благотворительный марафон, возрождающий традиции Асар

Благотворительный марафон «Asar joly» стартовал в столице в формате курултая в этно ауле на ипподроме «Казанат», сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

В торжественной церемонии открытия этого знаменательного мероприятия, организованного по инициативе благотворительного фонда «Asar Ume» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и акимата города Нур-Султан, городского управления по вопросам молодежной политики, приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, заместитель акима Нур-Султана Есет Байкен и представители ряда благотворительных организаций страны.

Благотворительный марафон «Asar Joly», инициированный членом Совета по молодежной политике при Президенте РК, руководителем общественного фонда «Asar Ume» Асхатом Нурмашевым, проходит в целях поддержки общественно полезных молодежных инициатив, направленных на формирование, укрепление духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, пропаганду культуры и традиций народа страны.

Данный проект реализуется при непосредственной поддержке правительства и содействии Министерства информации и общественного развития, акимата города Нур-Султан, и в дальнейшем планируется его продолжение в двадцати регионах страны.

«Моя прямая задача – поддерживать такие проекты. Проекту «Asar joly» помогают все акиматы страны. В связи с этим ранее мы провели специальное заседание, договорились с акимами. Это всего лишь один большой проект в направлении увеличения доходов. Давайте поддержим такие важные проекты», - сказал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

«Цель проекта «Asar joly» - проехать 20 тысяч километров по всей стране, по всем городам, совершать добро, дать приют нуждающимся, помочь, дать мотивацию маленьким детям, семьям, находящимся в беде. По всей стране планируем обеспечить жильем около пятидесяти семей. Кроме того, есть идея помочь с работой, образованием, профессией», - говорит руководитель благотворительного фонда «Asar Ume» Асхат Нурмашев.

Стоит отметить, что «Asar Ume» - это общественный фонд помощи многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогающий молодежи трудоустроиться, учиться, заниматься бизнесом. Сегодня фонд объединяет молодых, взрослых волонтеров, предпринимателей, рабочих и активных граждан вокруг создания добра. За 3 года существования фонд объединил более трех миллионов человек по всему Казахстану и принял участие в обеспечении жильем 440 малообеспеченных семей страны.

На данном мероприятии были возрождены не только традиции асар, но и национальные игры – стрельба из лука, тенге алу, асык ату.

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