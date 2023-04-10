В столице в Ботаническом саду состоялось мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня здоровья и 75-летию Всемирной организации здравоохранения

– Празднование Всемирного дня здоровья неразрывно связано с популяризацией здорового образа жизни, – отметила Ажар Гиният. – По данным ведомства, в 2022 году только 18% взрослого населения занималось физичес­кой активностью более 150 минут в неделю.

Она призвала всех казахстанцев укреплять здоровье, проходить современные профилактические скрининговые осмотры, вакцинироваться.

– В 2023 году Всемирный день здоровья проходит под девизом «Здоровье для всех». Здоровые граждане – это главный потенциал развития любой страны, – отметила глава ведомства.

Перед участниками выступил и Скендер Сыла, отметивший большие усилия Правительства Казахстана по пропаганде здорового образа жизни, поддержанию инноваций в сфере общественного здравоохранения.

– Реализация национальных проектов «Здоровая нация» и «Модернизация сельского здравоохранения для укрепления здоровья и благополучия людей» внесет вклад в развитие Нового Казахстана, – сказал он. – ВОЗ высоко оценивает интеграцию ключевых инициатив организации в национальные планы и обязуется продолжать оказывать техническую и методологическую поддержку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание улучшению качества обязательного социального медицинского страхования, усилению роли работников здравоохранения и защите их прав.

Стоит отметить, что отсутствие физической активности считается четвертым из важнейших факторов риска, становящихся причинами смерти в глобальном масштабе (на долю данного фактора приходится 6% от общего числа случаев смертей в мире). В этом же ряду высокое кровяное давление (13%), курение (9%) и высокий уровень глюкозы в крови (6%).

На долю лишнего веса и ожирения приходится 5% от общего числа случаев смерти в мире.

Как отметил Сарсен Куранбек, здоровье общества напрямую влияет на состояние государства, и призвал всех пропагандировать физическую активность.

– Здоровье каждого члена общества – фактор, влияющий на фундамент нашего государства, и я желаю всем вам крепкого здоровья. Глава государства в своих выступлениях всегда ставит вопрос физической культуры, доступной для всех возрастных групп. Приглашаю всех развивать сферу физического воспитания, которой в нашей стране придается большое значение, – сказал он.

Также в рамках празднования Всемирного дня здоровья были запланированы открытый урок здоровья в Binom school им. А. Байтурсынулы, День открытых дверей в городской поликлинике № 9, встреча студентов НАО «Медицинский университет Астана» с представителями Минздрава и Странового офиса ВОЗ в Казахстане.