В столице в Ботаническом саду состоялось мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня здоровья и 75-летию Всемирной организации здравоохранения
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Самат Бейсембаев
Около тысячи участников под девизом «Сөзден іске⁄Walk the talk⁄От слов к делу» совершили забег на короткую дистанцию. Вместе со столичными студентами ноги также «размяли» министр здравоохранения Ажар Гиният, вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек, представитель Всемирной организации здравоохранения и глава странового офиса ВОЗ в РК Скендер Сыла.