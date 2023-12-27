В столице во второй раз прошел конкурс «Литературная Азия»

Например, в 2020 году содружество провело международную поэтическую эстафету, посвященную 175-летию великого Абая. Его стихи читали поэты из разных стран. Лучшие чтецы были награждены специальными дипломами казахстанского содружества.

В 2021 году состоялся I международный литературный конкурс «Литературная Азия», посвящённый 750-летию Золотой Орды и 30-летию независимости Казахстана. В нём приняли участие более 200 писателей из 20 стран.

Второй сезон конкурса «Литературная Азия» прошел уже в этом году, посвящён 30-летию установления дипломатических отношений Казахстана и Египта и 800-летию Султана Бейбарса. В нем приняли участие более 400 писателей из 60 стран.

Появившийся в 2021 году на азиатском континенте конкурс спустя два года приобрел статус всемирного. Он дал возможность участвовать максимальному количеству писателей из разных стран. Наряду с рядовыми писателями в конкурс представили свои произведения деятели, имеющие в своих странах высокие звания «Народный поэт», «Народный писатель». В составе международного жюри около 100 человек – профессиональные литераторы мира.

По итогам конкурса в номинации «Поэзия» Гран-при завоевали Хосе Лиссидини Санчез (Перу), Юзленко Татьяна (Украина), Тажхрид Боу Мерхи (Ливан), Байбулатов Насрулла (Дагестан), Жумаева Гульбахор (Узбекистан), Сатбаев Оразбай (Каракалпакстан), Кармен Парада (Мексика), Галина Матвеева (Чувашия), Хуан Осорио Рохас (Куба), Мехмет Ярдимчи (Турция), Мамажанова Тазагуль (Кыргызстан), Руслан Пивоваров (Беларусь), Абузар Абфшинг (Иран), Исмаил Бейтуганов (Кабардино-Балкария), Нельсон Ферраз (Португалия), Рафига Усманова (Башкортостан), Хуан Нунес Паррено (Испания), Махаммед Гойыб (Таджикистан), Нельсон Ферраз (Португалия).

В номинации «Проза» Гран-при удостоились Проценко Аделина (Украина), Хумауин Кабир Дхали (Бангладеш), Магтибетов Ибрагим (Дагестан), Жолтай Жумат-Алмашулы (Казахстан), Умедчони Амони (Таджикистан), Сидда Массоума Шамси (Иран), Кудрявцев Петр (Чувашия), Мария Сецилия Хернандес Диаз (Куба), Людмила Лазарева (Казахстан). Удостоенные Гран-при награждены медалью Султана Бейбарса.

Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев, взаимопроникновение культур, которые не знают границ, духовно обогащают народы. Организатор конкурса, писатель, поэт Бахыт Рустемов называет Султана Бейбарса – тюркским барсом Северной Африки и Ближнего Востока. По его словам, в древние века «Великий шелковый путь», проходивший через казахские степи, обеспечивал на Евразийском континенте материальное благополучие народов. А в 21 веке из столицы независимого Казахстана начался новый старт «Великий духовный путь» в лице конкурса «Литературная Азия».

Информационную поддержку конкурсу оказали литературные объединения из Египта, Испании, Китая, Перу, Португалии, Непала, Ирана, Кыргызстана, Турции, России, Великобритании и других стран.

МСНД в своей работе руководствуется девизом: «Поэты – люди мира и созидания. Поэзия не имеет границ». Впервые в литературной жизни Казахстана состоялась онлайн-конференция с писателями разных стран: «Международная публицистика независимого Казахстана – яркий показатель успешной интеграции государства в культурное пространство мирового содружества».

МСНД также подвело итоги I международного конкурса художников, посвященного 800-летию Султана Бейбарса. Победителями стали: Рейхан Айтуарова (Казахстан) – Гран-при. Эдуардо Варгуез Данез (Мексика) – 1-ое место. Алма Летисиа Торрес Зунига (Мексика) и Алекс Галекс Луна Гарсия (Мексика) – 2-ое место. Ренат Елубаев (Казахстан) – 3-е место.

Мультикультурное пространство казахского конкурса выводит МСНД и его страну в мир этнической и мировой культуры. Деятельность МСНД – это просветительское пространство, интегрирующая идея, вокруг которой выстраивается стратегия сближения творческих людей мира. Это приводит к опыту межнациональной коммуникации, а в идеале к интернационализации сознания жизни в мультикультурном обществе. Из общей деятельности МСНД видим, что его просветительская деятельность знакомит мир с историческими и национально-культурными традициями, развивает способности творческого самовыражения и эстетической образованности, популяризации достижений Казахстана.

Астана становится одним из знаковых городов земли в пространстве межкультурной коммуникации. Она также становится брендом в мировом литературном движении. Мы желаем казахстанским литераторам ещё большей узнаваемости в международном литературном мире!