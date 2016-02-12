Спорт
В столице вторых зимних Юношеских ОИ создан штаб сборной Казахстана
Ерзат Сергазин
Основной задачей штаба будет оперативное решение организационных вопросов для казахстанской спортивной делегации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

11 февраля представители Национального олимпийского комитета РК встретились с отечественными спортсменами и тренерским составом. На встрече вице-президент НОК Казахстана Андрей Крюков и исполнительный директор организации Серик Каскабасов пожелали нашим полпредам успешного выступления на стартующих Олимпийских играх.

"Мы вами гордимся и будем переживать за вас. Участие в Юношеской Олимпиаде – новый этап в вашей спортивной карьере. Здесь вы почувствуете настоящую атмосферу Олимпийских игр, где очень важно сохранять командный дух", – сказал Андрей Крюков.

В свою очередь знаменосец казахстанской команды Еркебулан Шамуханов поблагодарил руководство НОК РК за отличные условия и заверил, что спортсмены со своей стороны приложат все силы, чтобы достойно выступить на предстоящих стартах.

"Мы все хорошо готовились к этим играм и надеемся достигнуть целей, которые ставим перед собой. Это огромная честь для нас – представлять нашу страну на таких важных соревнованиях", – говорит Шамуханов.

Напомним, сборная Казахстана примет участие в соревнованиях по девяти видам спорта: биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, горнолыжный и санный спорт.

Отметим, что, помимо выступлений, наши атлеты будут принимать участие и в культурных, образовательных сессиях, запланированных во время игр в Лиллехамере.

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