В столице запустили первый автоматизированный лабораторный комплекс ПЦР-скрининга

В столице запустили первый модульный лабораторный комплекс для проведения быстрого и высокоточного ПЦР-скрининга населения на коронавирус. Уникальную лабораторию, отличающуюся мобильностью, высоким уровнем биобезопасности и автоматизацией процесса исследования, безвозмездно передал Министерству здравоохранения РК и акимату Нур-Султана Фонд Булата Утемуратова.

Благотворительная организация приобрела 2 лабораторных комплекса на общую сумму 4 млн долларов США у компании BGI (КНР) – мирового лидера в области проведения медицинских исследований, производства оборудования и расходных материалов для лабораторных анализов. Второй аналогичный комплекс начали устанавливать в Алматы.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, учредитель благотворительной организации Булат Утемуратов и председатель cовета попечителей aонда Алмаз Шарман дали старт работе столичной лаборатории.

«Модульные лабораторные комплексы, переданные нам Фондом Булата Утемуратова, существенно увеличат скорость и охват скринингами на коронавирус. Хочу поблагодарить благотворительную организацию за поддержку, оказываемую Министерству здравоохранения с первых дней борьбы с инфекцией, и весомый вклад в ограничение распространения вируса», – сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Лаборатория будет проводить бесплатный скрининг для следующих категорий лиц: безработных, малоимущих и многодетных семей, людей с инвалидностью, пациентов при плановой госпитализации в стационар, пациентов старше 50 лет, состоящих на динамичес­ком наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем; спецконтингента, задействованного в противоэпидемических мероприя­тиях – волонтеров и активистов, патрульных; граждан, находящихся в домах престарелых, интернатных и прочих специализированных учреждениях; сотрудников дошкольных учреждений.

Лаборатория имеет полное оснащение для проведения всего цик­ла ПЦР-анализа. Весь комплекс состоит из 42 наименований высокотехнологичного оборудования и наборов инструментов для забора, хранения и маркировки биологического материала, проведения исследования методом полимеразной цепной реакции.

Процесс исследования полностью автоматизирован, что позволяет проводить тест быстро, с высокой точностью и с участием меньшего количества специалистов. Мощность лаборатории составляет 1 000 анализов за один день с потенциалом увеличения до 5 000, результат теста готовится в течение трех часов. Фонд Булата Утемуратова укомп­лектовал каждую лабораторию наборами необходимых реагентов для проведения 30 тыс. тестов для немедленного запуска.

Воздухоопорная конструкция комплекса состоит из трех надув­ных модулей (мембран) цилинд­рической формы с автономной сис­темой внут­ренней вентиляции и фильтрации воздуха. Система обеспечивает высокий уровень биологической безопасности, которого не всегда удается достичь даже в стационарных лабораториях, и соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения.

По рекомендации производителя комплекс устанавливается внутри помещения для повышенной устойчивости и сохранности. В Нур-Султане местом установки лаборатории был выбран СК «Казахстан», в Алматы – один из павильонов выставочного центра «Атакент». При необходимости можно поменять дислокацию лаборатории за одну неделю.

«Одна из главных задач – максимальное выявление заболевших COVID-19, ведь, как показала практика, есть и те, у которых инфекция протекает бессимптомно. Если на начало карантина в городе действовала всего одна лаборатория, то сегодня их уже шесть, в ближайшее время откроем еще две. Лабораторный комплекс для проведения ПЦР-скрининга, который передал нам Фонд Булата Утемуратова, позволит еще больше увеличить количество тестов: выявленные на ранней стадии пациенты получат своевременную медпомощь, сократится количество потенциально контактных. Выражаю благодарность за поддержку», – сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

«Мобильные комплексы будут работать бесплатно для уязвимых категорий граждан, которые не могут позволить себе сдать тест на коронавирус в коммерческих лабораториях. Это поможет расширить охват скрининга, выявлять заболеваемость на ранних стадиях, снижать риск осложнений и ограничивать распространение вируса. Таким образом, совместными усилиями государства, бизнеса и общества мы справимся с инфекцией и остановим ее», – отметил Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Ранее Фонд Булата Утемуратова первым в Казахстане завез в страну и передал 94 тыс. экспресс-тестов на 200 млн тенге Министерству здравоохранения. Помимо поддержки госпрограммы скрининга на коронавирус, Булат Утемуратов через группу компаний «Верный Капитал» перечислил 1 млн долларов США в общественный фонд «Birgemiz», созданный по ини­циативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева­ для противодействия коронавирусу и поддержки социально уязвимых групп населения.