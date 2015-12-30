В столице завершилась акция по сдаче травматического оружия Официально 675 Пресс-служба ДВД Астана

На сегодняшний день астанчане добровольно сдали 3942 единиц оружия, из них огнестрельного бесствольного – 1474, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия 2468 единиц. За добровольную сдачу государством предусмотрена выплата денежных средств за каждую единицу оружия в зависимости от его вида.

2565 жителям столицы выплачено вознаграждение на сумму более 166 млн. тенге. Погашение суммы кредиторской задолженности по данной акции будет выплачено по мере дополнительного выделения денег из республиканского бюджета.





С 1 января 2016 года владельцы, вовремя не сдавшие оружие, будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 287 УК РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа до двух тысяч месячных расчетных показателей либо лишения свободы до одного года.

С начала 2015 года в ходе проверки 349 владельцев оружия привлечены к административной ответственности за нарушение правил перерегистрации и регистрации травматического оружия.

