В стране продолжают финансироваться программы, по которым сложно выявить результат – депутат
Лаура Тусупбекова
Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова считает, что в Казахстане продолжается финансирование программ, по которым сложно выявить и оценить конечный результат. Такое мнение она высказала в ходе обсуждения проекта уточненного республиканского бюджета на 2018-2020 годы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Продолжается тенденция роста финансирования тех программ, по которым сложно выявить и оценить конечный результат. В частности, по проведению аналитических и социологических исследований, а также предоставлению консалтинговых услуг", – сказала депутат.
При этом, Гульжана Карагусова не отрицает, что такие исследования нужны.
"Но и анализ, и исследования, и консультации в конечном итоге должны выразиться в определенный результат, который должен быть использован для совершенствования программ министерств, улучшения качества государственных услуг и так далее. Но просмотрев все эти исследования можно сделать вывод, что значительная часть из них таких конечных результатов, к сожалению, не имеет. Мало того, мы так и не смогли определить сферы, где они могут быть использованы. Тогда какова их эффективность, нужно ли на них тратить деньги?", – задалась вопросом депутат.
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
Ирбис с городской пропиской
Звезды собираются в дорогу
Вода нуждается в защите
Огонь в степи
На таких село держится
Школьный специалист по компьютерной технике рассчитался по букмекерским ставкам ученическими ноутбуками
Огородный фей
Это и наша боль
«Астана» в погоне за «Актобе»
«Точечные эксперименты» градостроительства
Пока не везет
Больше получаешь – больше отдаешь
Это только начало
Снос этажом красен!
Сильные духом
Огонь в степи
Очередной этап реформ
Вечнозеленой память наша будет
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Головкин обратился к судьям третьего боя с Канело
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК