В стране увеличится охват детей бесплатными спортивными секциями и творческими кружками
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Кошкарбек Тусипов
В Министерстве культуры и спорта проведена коллегия, посвященная теме спорта. В заседании приняли участие заместитель Премьер-министра Алтай Кульгинов, глава ведомства Асхат Оралов, депутаты Парламента, представители министерства, педагоги спортивных школ, спортсмены, руководители профильных управлений регионов, представители общественных организаций и др. Подведены итоги работы ведомства в 2022 году и намечены планы на 2023-й.