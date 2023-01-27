По поручению Главы государства в стране увеличится охват детей бесплатными спортивными секциями и творческими кружками. Если в прошлом году были созданы условия для 400 тыс. детей, то в нынешнем бесплатными секциями и кружками обеспечат более 560 тыс. детей от 4 до 17 лет.

– В этом году работа в данном направлении будет усилена. Для всех регионов выделили 86,7 миллиарда тенге. Эта сумма позволит обеспечить бесплатными кружками и секциями 560 тысяч детей, что на 160 тысяч больше показателей прошлого года. Теперь регионам необходимо ускорить решение организационных вопросов и незамедлительно приступить к работе, – отметил Асхат Оралов.

В свою очередь заместитель Премь­ер-министра Алтай Кульгинов подчеркнул важность запуска единой электронной базы данных профессиональных спортсменов, тренеров и специалистов. Она позволит объективно оценить физическое и моральное состояние спортсмена, его сильные и слабые стороны. База данных поз­воляет систематизировать работу по поиску и развитию талантов и избежать субъективности при оценке спортсменов и тренеров. Поэтому министерству поручено ускорить запуск платформы E-sport в партнерстве с Министерством цифрового развития.

Одной из приоритетных задач обоз­начена популяризация традиционного спорта среди детей. Қазақ күресi вошло в список спортивных секций, финансируемых в рамках государственного спортивного заказа. В планах министерства включить в их число тоғызқұмалақ и асық ату. Будет продолжена работа по оказанию мер социальной поддержки спортсменам, тренерам, созданию условий для спортсменов с ограниченными возможностями и др.

Асхат Оралов также поздравил студенческую сборную страны с успешными выступлениями на недавно прошедшей XXXI Всемирной зимней Универсиаде (США), где они завоевали три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Кроме этого, он обозначил 2023 год предолимпийским и напомнил, что перед спортсменами страны стоят важные задачи по завоеванию лицензий на Игры в Париже-2024. Не менее важно успешное выступление на чемпионатах мира и Азиатских играх в Ханчжоу в сентябре текущего года.

Завершая выступление, министр культуры и спорта особо подчеркнул, что физическая культура и спорт – одна из перспективных площадок, способствую­щих прочному единению общества.