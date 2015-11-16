​В стремлении к совершенству

Организаторами мероприя­тия выступили КазАТУ им. С. Сейфуллина и Комитет технического регулирования и метрологии (КТРМ) МИР РК. В работе конференции приняли участие ректор КазАТУ им. С. Сейфуллина А. Куришбаев, председатель КТРМ МИР Б. Канешев, депутат Мажилиса Парламента РК Г. Щегельский, генеральный директор РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» КТРМ МИР РК А. Шаккалиев, директор департамента технического регулирования Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» С. Радаев, генеральный директор ТОО «Национальный центр аккредитации» КТРМ МИР РК С. Курмангалиев.

В приветственном слове ректор КазАТУ им. С. Сейфуллина А. Куришбаев отметил, что качество продукции во многом зависит от уровня подготовки специалистов. Поэтому университет уделяет большое внимание повышению качества учебного процесса, проведению научных исследований. Руководитель вуза выразил уверенность в том, что казахстанские специалисты внесут свой вклад в развитие национальной инфраструктуры качества, что непременно скажется на росте отечественной экономики.

На конференции говорилось, что активизация деятельности ведущих международных организаций по качеству направлена на привлечение внимания к проб­леме качества, безопас­ности товаров для человека и окружаю­щей среды. В ходе мероприятия презентованы подходы по трансформации системы технического регулирования и метрологии, обсуждались воп­росы подготовки кадров и повышения научного потенциала.

За вклад в развитие качества дипломы от Министерства инвестиций и развития вручены ректору КазАТУ им. С. Сейфуллина А. Куришбаеву, ректору ЕНУ им. Л. Гумилева Е. Сыдыкову, АО «НК «Қазақстан темір жолы», швейной фабрике «Алтын адам».