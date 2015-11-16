​В стремлении к совершенству

Свежий выпуск
596
Роза АМАНОВА

Организаторами мероприя­тия выступили КазАТУ им. С. Сейфуллина и Комитет технического регулирования и метрологии (КТРМ) МИР РК. В работе конференции приняли участие ректор КазАТУ им. С. Сейфуллина А. Куришбаев, председатель КТРМ МИР Б. Канешев, депутат Мажилиса Парламента РК Г. Щегельский, генеральный директор РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» КТРМ МИР РК А. Шаккалиев, директор департамента технического регулирования Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» С. Радаев, генеральный директор ТОО «Национальный центр аккредитации» КТРМ МИР РК С. Курмангалиев.

В приветственном слове ректор КазАТУ им. С. Сейфуллина А. Куришбаев отметил, что качество продукции во многом зависит от уровня подготовки специалистов. Поэтому университет уделяет большое внимание повышению качества учебного процесса, проведению научных исследований. Руководитель вуза выразил уверенность в том, что казахстанские специалисты внесут свой вклад в развитие национальной инфраструктуры качества, что непременно скажется на росте отечественной экономики.

На конференции говорилось, что активизация деятельности ведущих международных организаций по качеству направлена на привлечение внимания к проб­леме качества, безопас­ности товаров для человека и окружаю­щей среды. В ходе мероприятия презентованы подходы по трансформации системы технического регулирования и метрологии, обсуждались воп­росы подготовки кадров и повышения научного потенциала.

За вклад в развитие качества дипломы от Министерства инвестиций и развития вручены ректору КазАТУ им. С. Сейфуллина А. Куришбаеву, ректору ЕНУ им. Л. Гумилева Е. Сыдыкову, АО «НК «Қазақстан темір жолы», швейной фабрике «Алтын адам».

Популярное

Все
Казахстанцы стали победителями турниров в Астане и Самарканде
Шахтеру вручили орден
В годы войны девушки самоотверженно трудились машинистами и кочегарами
Против танка ходил он с карабином и саблей
Подвигу казахстанцев посвящается...
Ветеранам – везде почет
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Поддержали фронтовиков
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Снится война до сих пор
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Путь артиллериста
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Век прожить – не поле перейти
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Каждый второй казахстанец, ушедший на фронт, не вернулся с войны
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
«Мы все – войны шальные дети...»
Голоса из прошлого
Школе присвоено имя героя
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Как перевозят гуманитарные грузы для пострадавших от паводков по платным автотрассам
Семей: что показать туристам?
Сборная Казахстана пробилась в финал Кубка мира по пулевой стрельбе
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Адвокат потерпевшей стороны сравнил Бишимбаева с Чикатило
Разыскиваемого 10 лет иностранца задержали в области Абай
Монография «Скрытые лики террора: история в документах и судьбах» демонстрирует новые подходы в изучении советской истории
Архивная рукопись рассказа Мухтара Ауэзова стала настоящим событием
Совет по инклюзии Сената: о важности комплексной реабилитации рассказал Маулен Ашимбаев
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Tesla Илона Маска подала в суд на Tesla Power
Еще две медали завоевал Казахстан на турнире по дзюдо серии Grand Slam
Грузовые самолеты начали курсировать между Туркестаном и Стамбулом
Служба охраны и защиты лесного фонда появилась в Казахстане
Правила приема в школы изменили в Казахстане
Казахстанцы стали чаще посещать концерты
«Это перерастает в издевательство над моей семьей»: Айтбек Амангельды о раскаянии Байжанова
Адвокат Бишимбаева попросил удалить из зала суда людей с надписями на футболках
Акмолинец Альмукан Сембинов брал Варшаву и Берлин
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Количество сделок с недвижимостью в Казахстане выросло на 8,7%
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате

Читайте также

Школе присвоено имя героя
Вопросы полицейским задает молодежь
Молодой лес вырос за день
Обустройство новых мест отдыха

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]