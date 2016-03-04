​В строгом соответствии с законодательством

Начиная с 6 марта, кандидаты от АНК начнут свою предвыборную агитацию, которая должна завершиться 19 марта. То есть, к ранее приступившим к агитационным мероприятиям, проводимым политическими партиями и кандидатами в депутаты маслихатов, теперь присоединятся и кандидаты от Ассамблеи народа Казахстана. Таким образом, со следующей недели агитация будет вестись по всем избирательным кампаниям.

Безусловно, в нашей стране уже наработан значительный опыт в проведении совмещенных выборов депутатов высшего законодательного органа и местных представительных. Так, совмещенные выборы прошли в 2007 и в 2011 годах. Соответственно, сейчас они проводятся уже в третий раз.

Вместе с тем уже сегодня можно отметить ряд важных моментов нынешней избирательной кампании.

Во-первых, все мероприятия в рамках электоральной кампании проходят в строгом соответствии с избирательным законодательством.

Как известно, Центризбирком возглавляет единую систему избирательных комиссий Респуб­лики. Наша главная миссия – это обеспечение прав граждан участвовать в управлении делами государства непосредственно или через своих представителей путем проведения свободных и справедливых выборов и республиканских референдумов.

Так вот, пока что Центризбиркомом не зарегистрированы факты нарушений либо несоблюдения установленных норм и правил. Не зафиксированы жалобы со стороны участников избирательного процесса. Все политические партии проводят свои мероприятия соглас­но действующему законодательству.

Конечно же, и в прежние электоральные события также не было серьезных нарушений. Однако иной раз политические партии допускали некоторые технические ошибки. К примеру, неправильно оформляли документы либо забывали указывать в своих агитационных материалах те или иные сведения, как того требует выборное законодательство, и так далее. В таких случаях мы, как правило, обращали внимание участников процесса на эти недочеты, и впредь подобные вещи не повторялись.

В ходе же нынешней кампании было зарегистрировано только одно обращение политической партии – относительно увеличения количества оборудованных мест для размещения агитационных материалов. По данному обращению Центризбирком направил во все регионы страны рекомендации о целесообразности изготовления дополнительных конструкций. И надо сказать, местные исполнительные органы приняли оперативные меры для решения данного вопроса.

Во-вторых, отмечается значительный рост активности граждан на выборах депутатов маслихатов. Так, более чем на 18% выросло количество зарегистрированных кандидатов в депутаты маслихатов по сравнению с избирательной кампанией в 2012 году. При этом значительный рост связан с самовыдвиженцами, которых в этой кампании на 32% больше, чем в прошлые выборы. Самая высокая конкуренция зафиксирована на 19 округе в городе Шымкенте и на 18 округе в городе Туркестане. Здесь за одно место в маслихате борются по 11 кандидатов.

Кроме того, мы зафиксировали две тенденции на данной избирательной кампании.

Первая связана с тем, что идет омоложение кандидатов в депутаты. Это касается и кандидатов в депутаты Мажилиса от политических партий, и от Ассамб­леи народа Казахстана, а также кандидатов в депутаты в маслихаты. В среднем разница составляет 2-3 года по сравнению с прошлой электоральной кампанией.

Вторая тенденция – это возросшая политическая активность женщин. Так, среди кандидатов в депутаты Мажилиса и по партийным спискам, и от АНК количество женщин сохранилось на прежнем уровне. При этом среди кандидатов в местные представительные органы власти их количество возросло более чем на 4%, или на 800 человек. И сегодня уже каждый четвертый кандидат в депутаты маслихата – это женщины.

Более того, в 9 городах и районах страны количество кандидатов-женщин больше, чем мужчин. А в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области и Абайском районе Карагандинской области 2/;3 баллотирующихся кандидатов – женщины.

В-третьих, Центризбиркомом и территориальными избиркомами налажено конструктивное взаимодействие со всеми наблюдателями. К настоящему времени ни отечественными, ни зарубежными наблюдателями не зафиксированы какие-либо факты грубого нарушения выборного законодательства.

Всем наблюдателям представлена возможность свободного посещения любого помещения, имеющего хоть какое-либо отношение к избирательному процессу. Будь то избирательный участок, помещение для встреч кандидатов и так далее. Кроме того, во всех регионах страны созданы центры содействия наблюдателям, которые оказывают необходимую информационно-консультативную помощь.

Всего по состоянию на 1 марта мы аккредитовали 175 международных наблюдателей, которые представляют 32 государства. Некоторые из них уже ведут наблюдение в различных регионах страны, другие должны прибыть в Казахстан в ближайшее время.

Также Министерством иностранных дел уже аккредитовано 113 журналистов иностранных средств массовой информации из 27 стран. Часть из этих журналистов уже сейчас ведет репортажи о ходе проведения электоральной кампании в нашей стране.

В-четвертых, политические партии проводят финансирование своих агитационных мероприятий в полном соответствии с утвержденными правилами. Центризбирком ведет постоянный мониторинг целевого использования политическими партиями средств в рамках проведения агитации. Пока никаких нарушений не отмечено.

Что касается выборов в мас­лихаты, то в избирательные фонды кандидатов в депутаты маслихатов в общей сложности по всей стране поступило более 114 миллионов тенге. В настоящее время территориальные избирательные комиссии ведут контроль за целевым использованием кандидатами этих средств.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством страны для каждого кандидата предусмотрены средства из республиканского бюджета. Эти средства выделяются в виде гарантий государства для проведения минимально необходимого объема агитационных мероприятий на радио, телевидении и в печати.

В-пятых, все шесть политических партий имеют равный доступ и равное освещение в рес­публиканских средствах массовой информации. Следует отметить, что все политические партии получили равное освещение в рамках предыдущих двух этапов – выдвижения и регистрации. Это показывают данные ежедневного мониторинга, проводимого уполномоченным государственным органом.

Все сюжеты и материалы, освещавшие в СМИ ход избирательной кампании, соответствовали требованиям, определенным в Конституционном законе о выборах, Законе «О средствах массовой информации» и Правилах осуществления предвыборной агитации через СМИ, утвержденным ЦИК.

Мы отмечаем, что и сейчас все государственные и коммерческие электронные ресурсы и печатные издания в равной степени освещают программы и агитационные мероприятия партий во всех форматах.

Безусловно, значительную роль в этом сыграло проведение обучающих семинаров и тренингов для участников избирательного процесса, в которых принимали участие и представители СМИ. Особое внимание в ходе этих мероприятий уделялось вопросам деятельности средств массовой информации в целом в электоральный период и во время агитационной кампании.

Также хотелось бы отметить еще раз, что Центризбирком готов организовать и провести политические дебаты между партиями, как того требует законодательство страны. В случае их организации мы приложим все усилия, чтобы они прошли на равных условиях.

В-шестых, отмечается рост правовой грамотности наших сограждан. В ходе текущей избирательной кампании нами зафиксировано значительное снижение количества обращений со стороны кандидатов в депутаты маслихатов. С одной стороны, данный факт мы связываем с ростом юридической грамотности кандидатов, привлечение ими в свои штабы профессиональных юристов, а также в целом возросшим уровнем правовой культуры. С другой стороны, хотелось бы также особо отметить большое значение проводимых Центризбиркомом и территориальными избиркомами «кустовых» семинаров и тренингов. Данная работа проводилось нами в межвыборный период. Это было связано с прошедшей в 2014 году плановой заменой членов участковых избирательных комиссий.

Напомню, тогда в связи с истечением срока полномочий во всех избирательных участках были произведены замены на новых членов избиркомов. Именно поэтому мы в прошлом году проводили обучение новых кадров. Более того, после объявления о выборах депутатов Мажилиса и маслихатов мы эту работу активизировали. Так, к настоящему времени нами проведено более 600 мероприятий по обучению членов комиссий. В ближайшее время пройдут еще более 350 кустовых семинаров для всех участников избирательного процесса. Как результат, мы отмечаем, что все вопросы по ходу организации и проведения кампании решаются на местах, непосредственно на уровне окружных комиссий. И это, несомненно, положительно сказывается на ходе всей электоральной кампании.

В целом, все эти вопросы находятся на постоянном контро­ле Центральной избирательной комиссии. А учитывая важное общественно-политическое значение предстоящих выборов, Центр­избирком будет и впредь информировать общественность о ходе проведения электоральной кампании, следуя ключевым принципам демократии – свободе, открытости и транспарентности.