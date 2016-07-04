В СЦК - новый исполняющий обязанности директора

Назначен исполняющий обязанности директора Службы центральных коммуникаций, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и коммуникаций РК.
"Приказом министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева исполняющим обязанности директора РГП "Служба центральных коммуникаций" назначен Ойшибаев Кемелбек Бактыгулович", - говорится в распространенном пресс-службой ведомства сообщении.
Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович с июня 2015 года по июнь 2016 года работал заместителем генерального директора ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы". В 2011-2014 годах был управляющим директором АО "Altyntau Resources", 2009-2011 годах - генеральным директором ТОО "2 Day Telekom". Трудовую деятельность начинал с корреспондента информационного агентства "Интерфакс-Казахстан".