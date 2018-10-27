В суд на общество слепых подали в Актау за загубленные деревья

С Казахстанским обществом слепых (КОС) будет судиться акимат Актау в связи с выявленными нарушениями при исполнении работ по поливу растений в городе, сообщает новостной портал "Тумба.kz".
Казахстанское общество слепых, выигравшее тендер на полив зеленых насаждений в Актау, внесло в акт выполненных работ объем, который фактически не был произведен. Акимат провел с обществом разъяснительные работы, а после жалоб местных жителей вынужден был подать в суд на него. Об этом сообщил в ходе брифинга в городском акимате исполняющий обязанности руководителя ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства" Кайрат Акыбаев.
По его словам, из акта выполненных работ акимат исключил те, которые на самом деле не были произведены сотрудниками "КОС", и с обществом рассчитались только за объем конкретно выполненных задач.
"Между администрацией города и подрядчиком ОО "КОС" было найдено компромиссное решение. Однако, учитывая многочисленные жалобы жителей, которые были недовольны частотой полива, проводимого данной организацией, мы подали иск в судебные органы для признания компании недобросовестным поставщиком", - сказал Кайрат Акыбаев.
По его словам, работы были заявлены на сумму 15 млн тенге, в том числе и утепление растений на зиму. Однако сотрудники "КОС" включили в сентябрьские работы уже и ноябрьские, то есть, пытались получить оплату за то, что еще не выполнено.
"Есть претензии, но у нас с ними договор до 2019 года, так как организация выиграла тендер. С нового года администрация планирует осуществлять работы по поливу и уходу за зелеными насаждениями на основе государственно-частного партнёрства. Путем конкурса определится компания-подрядчик на ближайшие пять лет", - уточнил и. о. руководителя отдела ЖКХ.
Он отметил, что по подсчетам "КОС", длившимся в течение месяца, в Актау свыше 98 тысяч зеленых насаждений, между тем, сами сотрудники городской администрации насчитали 94 тысячи.
Казахстанское общество слепых, выигравшее тендер на полив зеленых насаждений в Актау, внесло в акт выполненных работ объем, который фактически не был произведен. Акимат провел с обществом разъяснительные работы, а после жалоб местных жителей вынужден был подать в суд на него. Об этом сообщил в ходе брифинга в городском акимате исполняющий обязанности руководителя ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства" Кайрат Акыбаев.
По его словам, из акта выполненных работ акимат исключил те, которые на самом деле не были произведены сотрудниками "КОС", и с обществом рассчитались только за объем конкретно выполненных задач.
"Между администрацией города и подрядчиком ОО "КОС" было найдено компромиссное решение. Однако, учитывая многочисленные жалобы жителей, которые были недовольны частотой полива, проводимого данной организацией, мы подали иск в судебные органы для признания компании недобросовестным поставщиком", - сказал Кайрат Акыбаев.
По его словам, работы были заявлены на сумму 15 млн тенге, в том числе и утепление растений на зиму. Однако сотрудники "КОС" включили в сентябрьские работы уже и ноябрьские, то есть, пытались получить оплату за то, что еще не выполнено.
"Есть претензии, но у нас с ними договор до 2019 года, так как организация выиграла тендер. С нового года администрация планирует осуществлять работы по поливу и уходу за зелеными насаждениями на основе государственно-частного партнёрства. Путем конкурса определится компания-подрядчик на ближайшие пять лет", - уточнил и. о. руководителя отдела ЖКХ.
Он отметил, что по подсчетам "КОС", длившимся в течение месяца, в Актау свыше 98 тысяч зеленых насаждений, между тем, сами сотрудники городской администрации насчитали 94 тысячи.