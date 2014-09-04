В суд по делу Умирьяева вызвали вице-министра сельского хозяйства Казахстана

Происшествия
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Эльмира Киргеева
Суд над бывшим вице-министром сельского хозяйства Казахстана Муслимом Умирьяевым продолжается в Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. 

Сегодня, 4 сентября, в качестве свидетеля вызвана вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева. Вместе с ней по делу проходят еще 9 свидетелей.
На вопрос адвоката подсудимого о том, пытался ли Умирьяев вмешиваться в ход деятельности комиссии по госзакупкам либо просил кого-то отдать предпочтение именно выигравшим впоследствии компаниям, Гульмира Исаева ответила, что выбор предоставляемых этими компаниями вакцин основывался на соответствии техническим характеристикам.
"Во время самих процедур  мне об этом не было известно. Я узнала о том, что Умирьяев интересовался ходом проведения госзакупок после того, как его задержали. Он не давал указания отдать кому-либо предпочтения", – сказала вице-министр сельского хозяйства РК.
Также она добавила, что подсудимый, когда заменял ее, действовал в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства о взаимозаменяемости сотрудников.

Согласно заключительному обвинению, Умирьяев путем вымогательства получил часть предполагаемой взятки в сумме 6 млн 950 тыс. тенге и $100 тыс. за оказание содействия в победе на проводимых конкурсах по государственному закупу вакцины против ящура. Однако бывший вице-министр отрицает свою вину.

Судебный процесс начался 2 сентября 2014 года. Дело рассматривает председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ербол Рахимбеков. 
Муслим Умирьяев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст. 311 часть 5 УК РК).

Напомним, расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра началось в декабре 2013 года и длилось до мая 2014-го. Все это время Муслим Умирьяев находится под арестом в следственном изоляторе. Он был задержан сотрудниками финансовой полиции в своей в квартире после получения взятки $100 тыс. от предпринимателя. Позднее суд санкционировал арест вице-министра.

40-летний Муслим Умирьяев был назначен вице-министром сельского хозяйства в сентябре 2011 года. В разные годы он работал директором РГКП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства", заместителем управляющего делами Президента РК, советником Премьер-Министра и зампредом правления АО "НК "Продкорпорация".

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