В Суриковке почти половина подтопленных домов не подлежит восстановлению

Общество
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Почти половина подтопленных паводками домов в поселке Суриковка Костанайской области признаны аварийными, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

"Из 20 подтопленных домов комиссия признала аварийными 8 – они не подлежат восстановлению. Их хозяева взяли денежную компенсацию на покупку жилья", – сообщили в акимате.

По данным акимата, в поселке откачали 1 млн 200 кубов воды.

"Есть дворы и улицы, на которых вода еще стоит, но это примерно 5 см. Это последние пара домов в самой низкой точке. Еще один-два дня и вода уйдет совсем. Жизнь и электричество в поселке восстанавливаются", – отметили в акимате.

Местные жители постепенно возвращаются в свои дома. Только одна семья из 20 пострадавших до сих пор проживает в школе. Еще две семьи в школу приходят только ночевать, днем они восстанавливают, сушат свой дом.

Напомним, в середине апреля паводки затопили дома поселке Суриковка, 20 из них – по крышу. Свыше 50 человек были эвакуированы, в поселке была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Пострадавшим от паводка было перечислено по 1 млн тенге на семью.

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