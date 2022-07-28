В свете глобальной безопасности

На этой неделе в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика) делегация КНБ Казахстана во главе с председателем

генерал-лейтенантом Ермеком Сагимбаевым приняла участие в работе 24-го заседания Конференции спецслужб тюркских государств.

В мероприятии также участвовали главы спецслужб СВР и СГБ Азербайджана, ГКНБ Кыргызстана, СГБ Узбекистана, НРО Турции, и в качестве наблюдателей – представители СВР и ФСБ России, Информационного офиса Венгрии.

На заседании обсуждались вопросы глобальной и региональной безопасности, дальнейшие пути усиления взаимодействия спецслужб в борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом на фоне развития ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Кроме того, состоялась отдельная встреча глав делегаций с президентом Кыргызской Рес­публики Садыром Жапаровым. По итогам заседания подписан итоговый документ, проинформировала пресс-служба КНБ РК.