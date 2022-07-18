В свете новых угроз

Войска радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности Генерального штаба Вооруженных сил РК отметили 30-летие.

История войск РХБ-защиты ВС РК берет начало со 2 июля 1992 года с постановления Кабинета министров «О Министерстве обороны Республики Казахстан». Тогда в составе министерства был сформирован отдел радиационной, химической и биологической защиты. В него вошли соединения и части химических войск бывшего СССР, дислоцировавшиеся на территории Казахстана. В основном это были склады хранения воору­жения и средств РХБ-защиты.

– По итогам реформирования появились немногочисленные, оснащенные и подготовленные части и подразделения, способные выполнять возложенные на них задачи как в военное, так и в мирное время, – рассказывает начальник департамента войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Ержан Кулмагамбетов. – К настоящему времени создана оптимальная структура войск РХБ-защиты, организационно включающая в себя органы военного управления, части центрального подчинения и части войск РХБ-защиты в составе объединений, соединений и воинских частей. Эти подразделения обеспечены современными образцами вооружения и средств РХБ-защиты, показавшими свою эффективность на различных учениях и при выполнении различных задач.

К слову, за период становления и развития части и подразделения РХБ-защиты неоднократно привлекались для решения правительственных задач. Это обеспечение безопасности мероприятий международного масштаба, проводившихся в Казахстане: саммита ОБСЕ, VII зимней Азиады, зимней Универсиады-2017, выставки ­«ЭКСПО-2017».

Что касается практического опыта личного состава войск РХБЗ, то, как говорят представители министерства, их подразделения занимаются поиском и сбором бесхозных источников ионизирую­щего излучения, утилизацией компонентов ракетного топлива и средств химической регенерации воздуха, тушением лесных пожаров и дезинсекцией сельскохозяйственных угодий.

– В настоящее время войска РХБ-защиты – это один из родов войск боевого обеспечения. Поэтому ни одно учение не проходит без наших подразделений. Они принимают активное участие в международных и межведомственных учениях, проводимых в рамках ОДКБ, ШОС и Организации запрещения химического оружия, – комментирует Ержан Кулмагамбетов. – Особое внимание уделяется организации межведомственного взаимодействия. Ярким примером тому стало апрельское межведомственное учение «Батыл тойтарыс-2022», к которому привлекались силы и средства всех силовых госорганов страны. Задачи РХБ-защиты отрабатывались в тесном взаимодействии с территориальными органами МЧС и МВД.

Надо сказать, что практический опыт работы в условиях хими­ческого загрязнения наши воины получили также в Таразе при нейтрализации остаточного аммиака, скопившегося в промышленной холодильной установке в старом здании. Для устранения опасного для человека токсичного хладагента в октябре 2017 года на складской территории войсковой части было проведено тактико-специальное учение с подразделениями РХБЗ. Батальоном тогда была осущест­влена химическая разведка для опре­деления концентрации, наличия, состояния и объема опасного вещест­ва, а затем дегазация холодильного оборудования с последую­щим сбором загрязненной воды и масла в цистерны. Как заверяют специалисты, личный состав в тех учениях показал высокий профессио­нализм и разумную инициативу и с поставленной задачей справился.

Большая ответственность на войска РХБЗ возлагалась и в период пандемии. Кстати, тогда был разработан и принят Закон «О биологической безопасности», внесены соответствующие изменения в Закон «Об обороне и Вооруженных силах».

По словам Ержана Кулмагамбетова, для успешного противостоя­ния биоугрозам в частях войск РХБ-защиты формируются подраз­деления чрезвычайного реагирования. Поставляются современные образцы приборов биологической разведки и тест-систем. Приняты на вооружение современные машины биологической разведки отечественного производства. Вводятся необходимые изменения в программы подготовки. Организуется более тесное взаимодейст­вие с другими госорганами по обеспечению безопасности.

Отдельно стоит остановиться и на системе подготовки кадров войск РХБ-защиты, которая, по заверениям руководства МО, постоянно совершенствуется. Отметим, что за последние годы базой подготовки офицеров войск РХБ-защиты стал Военный институт Сухопутных войск в Алматы. В прошлом году там состоялся первый в истории Казахстана выпуск офицеров-специалистов. Уже нес­колько лет офицеров запаса готовят на военной кафедре Южно-Казахстанского государственного университета в Шымкенте, а с 2021 года началась подготовка и в Карагандинском университете им. Е. Букетова.

– Первые выпускники ВИСВ распределены в войска на первичные воинские должности – командиров взводов. Прошел один год их службы в рядах Вооруженных сил, и со стороны их командиров нареканий нет. Надеюсь, из них получатся достойные офицеры, преданные воинскому долгу и выбранной специальности, – отчитался начальник департамента МО.

И в завершение о перспективах. Помимо дальнейшего улучшения боевой и специальной подготовки войск РХБЗ, планируется и интенсификация взаимодействия с отечественным оборонно-промышленным комплексом.

– В этом вопросе есть куда рас­ти – имеется ряд перспективных идей по созданию, модернизации вооружения и средств РХБ-защиты. Согласно поручениям Верховного главнокомандующего Воору­женными силами по вопросам уменьшения и противодействия угрозам безопасности, будем тес­нее работать и с другими государственными органами страны, – подыто­жил Ержан Кулмагамбетов.