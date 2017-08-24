​В свете технологий

Основные выгоды проекта, который будет осуществлен в рамках ГЧП (государственно-частного партнерства), помимо энергосбережения, состоят в том, что все риски будут равномерно распределены между государством и бизнесом, снизится наг­рузка на бюджет, так как проект финансируется за счет частного партнера.

В сравнении с традиционным механизмом госзакупок товаров и услуг применение модели ГЧП гарантирует качество строительства, так как за дальнейшую экс­плуатацию системы уличного освещения отвечает частный партнер.

Еще один плюс – прибыль последнего напрямую зависит от качества предоставляемых им услуг. В рамках прямых переговоров партнер самостоятельно разрабатывает всю необходимую проектную документацию.

Как сообщил аналитик АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» Шынасыл Ерназар, ввиду сложности данного процесса в Атырау к подготовке документации был привлечен центр ГЧП.

Кроме того, за строительство и эксплуатацию системы уличного освещения берется АО «Батыс транзит». У этой частной компании уже есть опыт успешного государственно-частного партнерства: в 2005 году предприятие участвовало в строительстве межрегиональной линии элект­ропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Жумабая Карагаева, в рамках проекта государственно-частного партнерства планируется строительство новых опор со светодиодными диммируемыми светильниками для освещения 39 улиц областного центра.

Проект поможет внедрить новые технологии, создать комфортную среду для горожан, повысить безопасность дорожного движения. При этом частный партнер в лице АО «Батыс транзит» получит поддержку в рамках ГЧП. Компании будут предоставлены земельные участки во временное безвозмездное пользование для строительства сетей уличного освещения, а также ей компенсируют инвестиционные и операционные затраты и выплатят вознаграждение за управление объектом государственно-частного партнерства.