В своей науке – корифей

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Абылхан Космурзаевич – док­тор технических наук, академик Международной академии информатизации, автор более 1 000 научных, учебно-методических и других публикаций, трех монографий, 20 учебных пособий, обладатель 90 авторских свидетельств и патентов СССР, РФ и РК. Имя Абылхана Каракаева занесено в Золотую книгу почета Казахской ССР за достижения в научной и педагогической деятельности, он награжден нагрудными знаками «Почетный работник образования РК», «За вклад в развитие науки РК». Дважды его признавали лучшим ученым года среди профессорско-преподавательского состава ПГУ им. С. Торайгырова. В 2007 году он стал обладателем гранта МОН РК и знака «Лучший преподаватель вуза», а также гранта и диплома в областном конкурсе инновационных проектов. В сентябре 2010 года ученый был награжден золотой медалью им. С. Торайгырова.
Блестящая победа профессора Абылхана Каракаева на респуб­ликанском конкурсе инновационных бизнес-планов «Инновационный форсаж» стала одним из главных событий 2014 года для всей Павлодарской области. Такой успех стал еще одним свидетельством интеллектуальной мощи ученого, смелости его инженерной мысли. Не случайно коллеги и студенты зовут его «корифеем дизеля». Академик, многие годы совершенствуя этот тип двигателя, добился того, что можно значительно экономить горючее, повышать КПД и срок эксплуатации, снижать вредные выбросы в атмосферу. Плюс – двигатель без перебоев работает на горючем, порой не лучшего качества. Таких результатов нет у зарубежных ученых.
Аким Павлодарской области Канат Бозумбаев направил в адрес юбиляра благодарственное письмо, в котором отметил многолетний труд, общественную активность и высокий профессионализм Абылхана Каракаева, внесшего неоценимый вклад в развитие казахстанской науки. А коллеги, выступая на торжестве, признавались, что они по праву гордятся тем, что Абылхан Космурзаевич более 50 лет жизни посвятил служению науке, оставшись верным своему университету. Для них и студентов он стал примером высочайшего профессионализма и чрезвычайной честности. Он один из когорты тех ученых, кто в высшей степени сфокусирован на науке.

