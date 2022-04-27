В священную Ночь предопределения время движения автобусов продлили в Нур-Султане

В акимате Нур-Султана рассказали, как столичные мечети встретят священную Ночь предопределения, передает Kazpravda.kz.

По информации городской администрации, в мечетях города Нур-Султан мероприятия, посвященные Ночи предопределения, начнутся с 22:00 часов.

В мечети «Хазрет Султан» для прихожан в 22:00 часов в качестве введения зачитают проповедь. Куптан намазы будут читать в 22:35, а Тарауих намаз начнется в 22:50. Молитву Хатым Құран произнесут в 00:30. Далее с 01:00 часов прихожанам будет предоставлена возможность помолиться самостоятельно.

Во всех мечетях столицы мероприятия, посвященные Ночи предопределения, будут проводиться по вышеуказанному расписанию, сообщили в акимате.

Также, в городской администрации отметили, что в честь Қадыр түні в Нур-Султане продлят время движения автобусов до 01:30 ночи.

Маршруты автобусов следующие:

Направления маршрутов мечети «Хазрет Султан»: супермаркет «Спутник»; ЖД вокзал; ЖМ «Коктал-1,2».

Направления маршрутов мечети «Әбу Насыр әл-Фараби»: ЖМ «Коктал-1,2»; ЖД вокзал; Мед. колледж.

Направления маршрутов мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»: ЖМ «Коктал-1,2»; ЖМ «Кирпичный».

Направление маршрутов мечети «Ырыскелді қажы»: ЖМ «Ильинка».

Направление маршрутов мечети «Рақымқызы Райса ана»: ТЦ «Рахмет».