В связи с активным развитием платформенной занятости в Казахстане намерены законодательно урегулировать данную сферу, особенно услуги такси и курьерской доставки
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Алла Серикбаева
По оценкам Oxford Internet Institute, более 160 млн поставщиков услуг в настоящее время работают в качестве независимых подрядчиков в экономике онлайн-платформ по всему миру. Плюсов у такой деятельности немало. Чтобы стать таксистом или курьером, не нужно ждать вакансии, достаточно зарегистрироваться и начать зарабатывать. Да и зарплату не нужно ждать раз в месяц, доход ежедневный.