В связи с активным развитием платформенной занятости в Казахстане намерены законодательно урегулировать данную сферу, особенно услуги такси и курьерской доставки

Согласно экспертной оценке Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане около 500 тыс. платформенных работников. Но оценка их численности основывается на проведении опросов населения, которые являются выборочными. Кроме того, работники могут быть зарегистрированы на нескольких платформах, что приводит к двойному учету. Поэтому точную цифру сегодня никто сказать не может. К примеру, информация по количеству водителей в «Яндекс.Такси» конфиденциальна. В целом «Яндекс Go» в Казахстане развивают локальные менеджеры вместе с международной командой, которая насчитывает более 18 тыс. сотрудников, работающих в группе компаний «Яндекс».

База исполнителей inDrive в Казахстане непрерывно растет с 2017 года. Не все являются постоян­ными пользователями, так как существующая бизнес-модель сверхгибкая и каждый может пользоваться приложением в своем темпе: несколько раз в день или пару раз в месяц. До конца 2022 года в Казахстане у inDrive было несколько сотен работников, и все они были штатными сотрудниками.

На платформе Naimi.kz насчитывается около 800 тыс. специалис­тов, из них в среднем активных – 35 тыс. человек. Основную долю услуг (70 %) занимают уборка, ремонт под ключ, сантехники, электрики, плотники, «муж на час». Также на платформе есть фотографы, дизайнеры, бухгалтеры и другие специалисты.

В Казахстане платформенная занятость превалирует среди мужчин и молодежи. Согласно проведенному опросу среди 110 работников цифровых платформ в Астане и Алматы, большинство имеют среднее профессиональное образование (42 %), почти у каждого третьего – высшее образование, а около 30 % имеют среднее или неполное среднее образование. При этом средний возраст курьера – 27, а водителя – 35 лет. 40 % курьеров и 28 % водителей аккумулируют более 50 % своего дохода от занятости в платформах цифрового труда.

Платформы такси преимущественно работают через таксопарки и не привлекают водителей напрямую, что по факту и в правовом смыс­ле освобождает их как от социально-трудовых обязательств, так и от ответственности за безопасность труда. Платформы представляют себя лишь в качестве информацион­ных сервисов или агрегаторов заказов. Как правило, официальная регистрация взаимоотношений непосредственно между исполнителем и оператором платформы происходит на основании пользовательского соглашения (публичная оферта) в онлайн-формате.

В среднем сумма комиссии водителя «Яндекс.Такси» составляет 17% от самой платформы и 4% от таксопарка, в InDrive – 9,5% от поездок по городу. На платформах доставки курьеры работают по договору ГПХ или по договорам о сотрудничестве в качестве ИП. За доставку взимают комиссию с предприятий – от 12 до 35%, в зависимости от конкретной платформы.

Но у такой деятельности есть и обратная сторона медали. Это прежде всего отсутствие гарантий. При подготовке национального доклада «Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности» аналитики побеседовали с представителями и работниками разных интернет-платформ («Яндекс.Такси», Naimi.kz, Glovo, Quick Work, InDrive и Chocofood). Удалось оценить текущую ситуацию и определить существующие барье­ры, с которыми сталкиваются участники гиг-экономики. Среди рисков – нестабильный доход, высокая конкуренция, большая часть взаиморасчетов происходит «из рук в руки», отсутствуют стимулы к формализации занятости и как итог – нет положенных выплат: пособия по безработице и временной нетрудоспособности, оплачиваемого отпуска, непривлекательные налоговые режимы, ограничение возможности объединения в проф­союзы.

В настоящее время в Казахстане нет нормативного определения платформенной занятости, невозможно точно оценить размер этого рынка. Гибкость в системе оплаты поощряет желание работать как можно больше, что влияет и на состояние здоровья, и самочувствие таких работников в целом. Работники такси и доставки работают в среднем 65 и 59 часов в неделю соответственно. Министерство труда и социальной защиты населения сейчас прорабатывает воп­рос по внедрению в казахстанское законодательство инструментов регулирования платформенной занятости. В частности, проводится работа по формализации и вовлечению лиц, занятых на интернет-платформах, в действую­щую систему социального обеспечения, не создавая барьеров и ограничений для развития такой занятости. В ближайшее время ожидается принятие поправок в законодательство, которые четко будут регламентировать взаимоотношения между оператором интернет-платформы, заказчиком и исполнителем.

Дикий рынок

Председатель ОЮЛ «Ассоциация транспортников г. Астаны» Медет Курманов отмечает, что за 12 лет организация бизнеса по предоставлению услуг такси сильно изменилась. Если раньше были классические таксопарки, то сейчас сложилась полная олигополия. Никто не планирует устойчивое развитие на долгосрочную перс­пективу, не вкладывает деньги в таксопарк и не улучшает сервис. Основная цель – заработать.