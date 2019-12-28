В связи с трауром перенесено открытие зимнего спортивного сезона в Усть-Каменогорске

Открытие зимнего сезона на стадионе "Алтай" в Усть-Каменогорске перенесено на 29 декабря в связи с общенациональным трауром, сообщает портал YK-news.kz.
"В связи с трагическими событиями мероприятие "Открытие зимнего сезона 2019/2020" переносится на 13.00 29 декабря", – указано в сообщении акимата.
В день открытия сезона планируется проведение показательных выступлений фигуристов и матча по хоккею с шайбой.
Кроме того, в сценарии "Веселые старты" для всех желающих и массовое катание на коньках.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета под Алматы.
"В связи с трагическими событиями мероприятие "Открытие зимнего сезона 2019/2020" переносится на 13.00 29 декабря", – указано в сообщении акимата.
В день открытия сезона планируется проведение показательных выступлений фигуристов и матча по хоккею с шайбой.
Кроме того, в сценарии "Веселые старты" для всех желающих и массовое катание на коньках.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета под Алматы.