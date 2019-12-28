В связи с трауром перенесено открытие зимнего спортивного сезона в Усть-Каменогорске

Общество
Фото из открытых источников
Открытие зимнего сезона на стадионе "Алтай" в Усть-Каменогорске перенесено на 29 декабря в связи с общенациональным трауром, сообщает портал YK-news.kz.

"В связи с трагическими событиями мероприятие "Открытие зимнего сезона 2019/2020" переносится на 13.00 29 декабря", – указано в сообщении акимата.

В день открытия сезона планируется проведение показательных выступлений фигуристов и матча по хоккею с шайбой.

Кроме того, в сценарии "Веселые старты" для всех желающих и массовое катание на коньках.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета под Алматы.

Популярное

Все
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Встречи регулярные, интерес взаимный
Равные права – сильное общество
Получена первая энергия от новой газовой электростанции
Гранты на подготовку кадров
Синергия водосбережения, цифровых решений и модернизации
Первые шаги в профессию
Спасительная кнопка
Золото гребли лопатами
Каждый кубометр на счету
Бакинский триумф Дияра Аманали
Скучать не приходится!
Павлины украсили дорожную развязку
Казахстанцы выступили в Иордании
Новый медеплавильный завод построят в Балхаше
Маколей Калкин обсудил с Disney съемки продолжения «Один дома»
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Кандидаты в депутаты от НПК встретились с механизаторами в СКО
Представители ОСДП провели встречу с работниками АО «КеденТрансСервис»
Токаев поздравил короля и народ Марокко с Днем Трона
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Большие перспективы для села
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
О вечных ценностях
Песни, объединяющие поколения
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Тайное становится явным
Курултай: логика преемственности и ответственности
Продавать напрямую, без наценок
Бектенов проверил развитие логистического потенциала в Мангистау
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Плюс один новый завод в Казахстане
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай

Читайте также

Спасительная кнопка
Равные права – сильное общество
Конституционные гарантии семьи обсудили в Астане
Урок как праздник

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]