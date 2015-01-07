В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение в пяти областях Казахстана

Происшествия
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Как сообщает КЧС МВД РК, в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь с переходом в снег, плохая видимость) закрыто движение на участке а/д Ушарал – Достык (83–184 км) для всех видов автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области с 17.30 в связи с бураном и плохой видимостью закрыто движение на участке а/д Бородулиха – Жезкент (0–49 км) для всех видов автотранспорта. С 22.45 из-за тумана, дождя и плохой видимости закрыто движение по всем направлениям на участке а/д Караганда – Аягоз – Бугаз (320–379 км) для всех видов автотранспорта.

В Карагандинской области в 22.00 в связи с гололедом закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям из Караганды.

В Павлодарской области с 22.00 гололед стал причиной закрытия движения на участке а/д Павлодар – Караганда (от п. Шидерты 1 135–1 205 км) для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области в 23.00 из-за дождя, тумана и ограничения видимости закрыто движение на участке а/д Екатеринбург – Алматы (1 275–1 353 км) для грузового и пассажирского автотранспорта.

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