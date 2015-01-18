В связях с террористами обвиняется экс-министр обороны Греции

Бывший министр обороны Греции Акис Цохадзопулос, который отбывает тюремный срок за коррупцию, обвиняется в связях с террористами. Полиция Греции сообщила о разоблачении крупной преступной организации из 37 человек, занимавшейся шантажом и вымогательством, а также организацией взрывов . В состав группировки входили также политики, осужденные за взятки, в том числе экс-министр обороны Греции Акис Цохадзопулос, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz
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По сообщению Афинского информационного агентства новостей, о раскрытии преступной организации сообщило руководство полиции на специально организованном брифинге, охарактеризовав это как "значительный успех" греческих правоохранительных органов.
"Преступная организация занималась вымогательством и организацией взрывов. По данному делу обвиняются 37 человек, арестованы 17. Изъято 337 тысяч евро, четыре машины и различное оружие", – приводит слова представителей полиции Афинско-Македонское агенство новостей.
По данным полиции, именно эта преступная группа причастна к установке бомбы с 15 кг взрывчатки в доме в Афинах, взрывам в домах судей в 2012 и 2013 годах, а также в доме одного из фигурантов дела о взятках в Минобороны при реализации программ вооружения.
Полицейские не назвали ни одного имени, однако журналисты сообщили, что среди участников группы – экс-министр обороны Цохадзопулос.
Политик, которому 74 года, получил 20-летний тюремный срок в октябре 2013 года за получение взяток и отмывание денег. Вместе с Цохадзопулосом были осуждены его жена Вики Стамати и дочь Арети, получившие по 12 лет тюрьмы.
Суд признал, что экс-министр и еще 16 подсудимых незаконно получили по меньшей мере 55 млн евро взяток за заключение контрактов по покупке российских систем ПВО топ-M1 и немецких подводных лодок с 1997 по 2001 год.