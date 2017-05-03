​В таблице – двоевластие

Сообщаем их результаты: «Экибастуз» – «Байконур» (Кызылорда) – 0:2, «Каспий» (Актау) – «Кызыл-Жар» (Петропавловск) – 1:2, «Кыран» (Шымкент) – «Кайрат А» (Алматы) – 2:2, «Жетысу» (Талдыкорган) – «Шахтер-Булат» (Темиртау) – 5:0.

В лидирующую группу сейчас входят «Жетысу» – 7 очков, «Байконур» – 7, «Кыран» – 5. В списке лучших снайперов после трех туров значатся три футболиста семиреченской команды, забившие по два гола: Сабырхан Ибраев, Артем Касьянов и Рифат Нурмугамет. Матчи четвертого тура состоятся 7 мая.