В таблице - двоевластие

После этого кайратовцы в турнирной таблице сравнялись с карагандинским «Тулпаром». В активе лидеров стало по 33 очка, но по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей на первое место переместились алматинцы. Следом за фаворитами идет «СКА Юг» (Тараз) - 24 очка.

В споре лучших бомбардиров чемпионата РК три верхние строчки занимают легионеры - Жоан («Кайрат», Бразилия, 15 забитых мячей), Фарход Абдумавлянов («СКА Юг», Узбекистан, 14) и Сантана Андерсон (рудненский «Аят», Бразилия, 14).

Юрий МАКАРОВ