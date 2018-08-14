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В Таджикистане повысят зарплаты, стипендии, пенсии и пособия
Президент Таджикистана подписал указ о повышении зарплат, стипендий, пенсий и пособий, сообщает Тajikta.tj.

"Согласно указу, подписанному президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном о социальной защищенности населения, с 1 сентября текущего года увеличиваются должностные оклады работников организаций и учреждений сферы образования, науки, культуры, социальной защиты, реальных отраслей экономики и работников других учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, а также учреждений и организаций, заработная плата которых приравнена к заработной плате государственных служащих, на 15 процентов", – сообщает пресс-служба главы государства.

Указ "О мерах по усилению уровня социальной защищенности населения и увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных учреждений, организаций, размеров пенсий и стипендий" подписан в целях повышения уровня благосостояния и обеспечения социальной защищенности населения.

Также на 15% увеличится заработная плата работников учреждений отрасли здравоохранения, финансируемых за счет государственного бюджета, размер базисной заработной платы для расчета должностного оклада работников сферы здравоохранения устанавливается в сумме 265 сомони ($28,1).

Размер базового оклада в качестве основы тарифных коэффициентов для государственных служащих административных должностей высшей, первой, второй, третьей, четвертой категорий государственной службы органов государственного управления, местных исполнительных органов государственной власти и органов самоуправления поселков и дехотов устанавливается в сумме 540 сомони ($57,3) и для административных должностей пятой, шестой, седьмой категорий государственной службы перечисленных органов в сумме 600 сомони ($63, 6).

Также в указе говорится о размерах повышения окладов для работников различных категорий техперсонала правоохранительных и других исполнительных органов госвласти, а также для военнослужащих.

В документе регламентируется и размер пособий для различных категорий пенсионеров.

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