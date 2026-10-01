В Таджикистане строят самую высокую плотину в мире

В самом центре Центральной Азии, среди гор Таджикистана, Рогунская плотина продолжает расти, приближаясь к новому рекорду — званию самой высокой плотины в мире, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

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Тело плотины достигло отметки 1155 метров над уровнем моря, что соответствует примерно 190 метрам из запланированных 335 метров после завершения строительства. Это достижение — не просто очередной рекорд строительной площадки: оно открывает возможность для дальнейшего повышения уровня воды в водохранилище — до отметки 1140 метров над уровнем моря.

Больше воды означает, прежде всего, больше возобновляемой энергии, поскольку у Рогунской ГЭС есть уникальная особенность: она уже вырабатывает электроэнергию, несмотря на продолжающееся строительство. Две из шести предусмотренных проектом турбин уже работают, а постепенное заполнение водохранилища обеспечит больший объем доступной воды и больший напор, что позволит увеличивать выработку электроэнергии еще на этапе строительства.

Рогунская плотина представляет собой каменно-набросную плотину с глиняным ядром. Для ее возведения русло реки Вахш было отведено через два подземных тоннеля, что позволило начать работы на фундаменте. Основание ядра разделили на восемь блоков длиной от 20 до 25 метров каждый, образующих в общей сложности участок протяженностью 180 метров. Для их строительства потребовалось около 290 000 кубических метров укатанного бетона.

Достигнутая отметка также демонстрирует масштаб строительной площадки. Уже уложено более половины предусмотренного проектом объема материала тела плотины, а для укрепления основания и создания противофильтрационной цементационной завесы выполнено свыше 500 000 погонных метров бурения. Это чрезвычайно сложная инженерная задача, реализуемая в горной местности с использованием специально разработанной производственной системы, способной перемещать огромные объемы материалов.

Энергетическое значение Рогуна выходит далеко за пределы его впечатляющего инженерного масштаба. После ввода в эксплуатацию всех шести турбин установленная мощность 3600 мегаватт позволит плотине вдвое увеличить нынешний объем производства электроэнергии в Таджикистане. Это особенно важно для страны с населением около 10,3 миллиона человек, где гидроэнергетика является основным источником энергии, а значительная часть населения по-прежнему сталкивается с дефицитом электроэнергии, особенно в зимние месяцы.

Таким образом, Рогун изначально создавался как ответ на национальную потребность, однако его значение может выйти далеко за пределы Таджикистана. Производимая ГЭС электроэнергия сможет укрепить энергетическую торговлю с соседними странами и способствовать изменению энергетического баланса Центральной Азии. В рамках развития проекта рассматривается возможность экспорта части электроэнергии в Узбекистан и Казахстан, а также ее поставок в рамках региональных энергетических обменов.