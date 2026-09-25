В Таиланде хотят включить страховки в турналог для иностранных туристов

Туризм
Айман Аманжолова
корреспондент

Власти Таиланда рассматривают возможность увеличить размер турсбора для иностранных туристов, который планируют ввести, за счет расширения страхового покрытия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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«Таиланд собирается присоединиться более чем к 80 странам, которые вводят туристические сборы для иностранных путешественников в целях повышения их безопасности и поддержки долгосрочного развития туриндустрии. Изначально планировалось установить его на уровне 300 тайских батов, или $9. Однако текущие инфляционные процессы и рост стоимости страховых услуг могут потребовать увеличения суммы», - пишет издание.

По словам министра туризма и спорта Таиланда Сурасака Пханчароенворакула, увеличение размера турсбора позволит обеспечить более широкое страховое покрытие для туристов.

«Это целевой источник финансирования для защиты путешественников и развития туризма, который в то же время снизит зависимость отрасли от госбюджета», - пояснили в министерстве.

Как отмечает издание, Таиланд ежегодно тратит порядка 7 млрд бат (около $210 млн), чтобы покрыть стоимость лечения иностранных граждан. Предлагаемая схема позволит решить эту проблему.

Ранее власти Таиланда заявляли, что туристический налог в размере 300 батов для иностранных туристов начнет действовать в Таиланде к концу года.

 

#туризм #Таиланд #турсбор

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