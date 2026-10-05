В Таиланде наводнения затронули почти 3,3 млн человек

Происшествия,В мире,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

По прогнозам специалистов в метеорологическом департаменте, в ближайшие дни дожди только усилятся, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Последствия паводков в Таиланде затронули уже около 3,3 миллиона человек, сообщает издание Nation со ссылкой на таиландское агентство по чрезвычайным ситуациям.

«Паводки затронули более 3,26 миллиона человек из 1,17 миллиона домовладений на территории 27 провинций и Бангкока», - говорится в публикации издания со ссылкой на агентство.

Отмечается, что паводки вызваны продолжительными ливнями и стоком воды со стороны гористых северных регионов страны.

Как ожидают в метеорологическом департаменте, в ближайшие дни осадки только усилятся.

#Таиланд #ливни #наводнения #Бангкок

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