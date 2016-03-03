В Таиланде усилят меры безопасности в туристических зонах
В Таиланде усилят меры по обеспечению безопасности в туристических зонах с помощью военнослужащих, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
Газета Bangkok Post пишет, начальник штаба Сухопутных войск страны отдал соответствующий приказ командирам армейских подразделений, размещенных в туристических провинциях Таиланда.
Солдаты будут совместно с полицией обеспечивать безопасность туристов. Подобные меры должны повысить стандарты безопасности в туристических местах страны.
Усиление мер безопасности связано с нападением на французских туристов, произошедшим на прошлой неделе на острове Кут. Пятеро камбоджийских рыбаков напали на группу из двух мужчин и двух женщин. Они нанесли мужчинам ножевые ранения и изнасиловали женщин. Подозреваемые уже арестованы и доставлены в суд провинции Трат, ведется расследование.
Работа по обеспечению безопасности будет также связана с проверками местных туристических организаций, подозреваемых в предоставлении рабочих мест нелегалам.