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В такси по таксе
Комиксы
7 сентября 2018 г. 8:02
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Лев Тролль
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08:16
Дело Масимова вернули в прокуратуру
09:16
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым
10:45
Сильные осадки и ветер господствуют в Казахстане
12:00
Полицейские задержали мужчину, который возложил траурный венок к зданию ресторана
12:14
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником
11:40
Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
11:20
Пожар в Усть-Каменогорске: восемь человек спасены, один — погиб
13:02
Герой на лету поймал девушку, выпавшую с балкона многоэтажки в Аркалыке (видео)
14:04
Усилить контроль за реализацией ГСМ поручил премьер-министр
1 января 2023 г. 0:00
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
31 декабря 2022 г. 19:03
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
31 декабря 2022 г. 11:09
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
31 декабря 2022 г. 8:36
Автомобиль провалился под асфальт в Конаеве
5 января 2023 г. 10:31
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
31 декабря 2022 г. 10:27
Токаев принимает поздравления по случаю Нового года
31 декабря 2022 г. 12:16
Токаев подписал указ о назначении судей
31 декабря 2022 г. 9:51
"Золотой дубль" — Бибисара Асаубаева высказалась о своей победе на чемпионате мира
1 января 2023 г. 10:26
Что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
31 декабря 2022 г. 16:16
Бился в конвульсиях: полицейские Абайской области спасли водителя
4 января 2023 г. 10:28
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
31 декабря 2022 г. 14:35
Самые курьезные автопроисшествия 2022 года по-казахстански (видео)
4 января 2023 г. 10:41
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
4 января 2023 г. 10:58
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
4 января 2023 г. 10:21
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
31 декабря 2022 г. 15:51
Ушел из жизни почётный Папа Римский Бенедикт XVI
31 декабря 2022 г. 13:17
"Испортили праздник": похитители елки и Деда Мороза в Костанае попали на камеру видеонаблюдения
1 января 2023 г. 3:30
Аромат мандаринов и елки
1 января 2023 г. 15:20
Два закона подписал Касым-Жомарт Токаев
2 января 2023 г. 9:47
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
11 декабря 2022 г. 15:19
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
8 декабря 2022 г. 1:45
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
13 декабря 2022 г. 15:05
Названы самые загрязненные города Казахстана
8 декабря 2022 г. 16:38
Женис Касымбек стал акимом Астаны
14 декабря 2022 г. 9:59
У акимов станет больше заместителей
11 декабря 2022 г. 11:03
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
9 декабря 2022 г. 8:13
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
9 декабря 2022 г. 1:15
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
22 декабря 2022 г. 0:33
Закон Республики Казахстан
8 декабря 2022 г. 0:30
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
8 декабря 2022 г. 10:11
Токаев уволил ряд судей
14 декабря 2022 г. 10:05
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
9 декабря 2022 г. 13:38
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
9 декабря 2022 г. 14:39
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
11 декабря 2022 г. 18:15
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
9 декабря 2022 г. 9:05
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
21 декабря 2022 г. 1:30
Коммунальная ломка
9 декабря 2022 г. 9:17
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
11 декабря 2022 г. 9:56
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
11 декабря 2022 г. 19:16
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
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Казахстанская правда
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