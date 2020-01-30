В Талдыкоргане частный нотариус подозревается в подстрекательстве к даче взятки

Антикоррупционной службой Алматинской области начато досудебное расследование в отношении частного нотариуса г.Талдыкорган по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает Kazpravda.kz
"Он подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме
5 млн тенге, завладев деньгами путем обмана и злоупотребления его доверием, под предлогом передачи судьям Талдыкорганского городского суда за положительное решение по гражданскому делу", - проинформировали в пресс-службе.
Процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины в присутствии защитника и деятельным раскаянием, отмечается в информации.
Окончательное решение о степени вины подозреваемого будет вынесено судом.