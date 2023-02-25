В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник

Происшествия
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Имеются пострадавшие.

Фото: Polisia.kz

ДТП случилось 24 февраля при выезде из Талдыкоргана на 273 км автодороги Алматы-Оскемен, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

69-летний водитель УАЗ Patriot проигнорировал знак "Уступи дорогу" и допустил столкновение с грузовым JAC. 

В салоне внедорожника находилось пять человек, четверо из которых с различными травмами госпитализированы. 

Расследование проводится по ст. 345 УК РК. Автомашина направлена на спецстоянку. По факту назначены  необходимые экспертизы.

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