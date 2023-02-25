В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник

Фото: Polisia.kz

ДТП случилось 24 февраля при выезде из Талдыкоргана на 273 км автодороги Алматы-Оскемен, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

69-летний водитель УАЗ Patriot проигнорировал знак "Уступи дорогу" и допустил столкновение с грузовым JAC.

В салоне внедорожника находилось пять человек, четверо из которых с различными травмами госпитализированы.

Расследование проводится по ст. 345 УК РК. Автомашина направлена на спецстоянку. По факту назначены необходимые экспертизы.