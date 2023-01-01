В Талдыкоргане перевернулся автомобиль: погибли два человека

Фото: Polisia.kz

Страшное ДТП произошло 1 января с участием "Фольксваген Гольф" на 10 км трассы Талдыкорган - Уштобе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

42-летний водитель не справился с рулевым управлением автомашины, и выехав за обочину дороги, допустил ее опрокидывание.

На месте происшествия погибли сам водитель немецкой иномарки и его 35-летний пассажир - женщина.

По факту начато досудебное расследование.