В Талдыкоргане перевернулся автомобиль: погибли два человека
Происшествия
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Авария произошла на 10 км трассы Талдыкорган - Уштобе.
Страшное ДТП произошло 1 января с участием "Фольксваген Гольф" на 10 км трассы Талдыкорган - Уштобе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
42-летний водитель не справился с рулевым управлением автомашины, и выехав за обочину дороги, допустил ее опрокидывание.
На месте происшествия погибли сам водитель немецкой иномарки и его 35-летний пассажир - женщина.
По факту начато досудебное расследование.