В Талдыкоргане сантехник нашел тело ребенка в канализации

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Мертвого недоношенного ребенка нашел сантехник в Талдыкоргане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
"22 января около 15.00 работник, занимавшийся очисткой канализационных люков от мусора, нашел тело младенца, точнее, плод недоношенной девочки. Срок примерно 4–5 месяцев. Не исключено, что был сделан аборт. ЧП произошло недалеко от Алматинской областной больницы", – сообщили по телефону корреспонденту в пресс-службе ведомства.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 119 ч. 3 (Оставление в опасности, повлекшее по неосторожности смерть лица, оставленного без помощи; наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок).
Это уже не первый случай произошедший за последние несколько месяцев. Напомним, 16-летняя жительница села Ушарал родила ребенка в салоне автомобиля, после чего мать роженицы выбросила младенца из окна машины. Тело новорожденного было найдено на трассе в Жамбылской области. Заведены 4 уголовных дела в отношении приемной матери, отца ребенка и два дела в отношении водителя. Стражи порядка задержали отца погибшего ребенка
, несколько человек, причастных к делу, были уволены
со своих постов, в частности это руководитель отдела образования Таласского района, директор школы, классный руководитель, а также медработники.
Кроме того, в начале этого года полицейские нашли мать-кукушку, бросившую в снимаемой ею "времянке" своего грудного младенца. Брошенная матерью девочка родилась в мае 2015 года.
20-летняя жительница села Коянды Акмолинской области инсценировала находку своего новорожденного ребенка. Девушка принесла домой к родителям картонную коробку с новорожденной девочкой 3–5 дней жизни, которую якобы нашла на улице.
На страшную находку наткнулся житель села Сарга (Бейнеуский район) – на трассе Актау – Атырау он нашел коробку
, в которой находился мертвый младенец.