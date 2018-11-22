В Талдыкоргане водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Талдыкорганепо улице Абылайхана автомашина сбила ребенка на пешеходной "зебре". Водитель автомашины скрылся с места аварии, сообщает Patrul.kz.
Пострадавший – 12-летний мальчик - был сразу же госпитализирован.
"Установить личность скрывшегося водителя помогли прохожие, которую описали цвет и марку автомашины. Полицейские произвели выборку похожих машин, и в течение следующего часа установили владельца авто. Им оказался 23-летний житель Талдыкоргана", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Молодой парень был задержан и доставлен в городскую полицию. Принадлежавшая подозреваемому автомашина Audi водворена на спецстоянку. Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз поручено сотрудникам талдыкорганской полиции.